Feira Vida Libertacelebra o Dia Internacional do Yoga com aulão e meditação

Dia 18 de junho, domingo, acontece das 11h às 20h a quinta edição da Feira Vida Liberta, com entrada gratuita, shows, palestras e gastronomia vegana até R$ 20,00, Esta edição será dedicada ao Dia Internacional do Yoga com aulas gratuitas, incluindo yoga para crianças.

A Feira Vida Liberta é pet friendly, tem entrada gratuita e acontece na Casa 7, em Ipanema, pertinho do metrô, em um espaço com área coberta e ar condicionado.

Os organizadores sugerem que visitantes tragam alimentos para doar aos projetos Arrastão de Luz e Casa de Fraternidade Francisco de Assis. Quem quiser, pode doar também rações para cães e gatos que serão entregues a protetores independentes.

Gustavo Goldani, um dos organizadores do evento, é instrutor de yoga e reunirá amigos professores para a ação. “Criamos a feira Vida Liberta com intenção de incentivar um estilo de vida saudável e consciente de forma alegre e divertida. O Yoga faz parte disso. Um exercício psico-físico milenar, com benefícios comprovados para a saúde, que pode ser feito em qualquer espaço e por pessoas de todas as idades”, exalta Gustavo, criador da feira ao lado da irmã, Catarina.

Os dois vêm de uma família de médicos e se preocupam muito com o tema saúde consciente. “Nosso evento é inclusivo, oferecemos gastronomia saudável até R$ 20,00 com opções para celíacos e pessoas com alergias alimentares que são, normalmente, negligenciadas”, garante Catarina, que estuda Nutrição e comanda a barraca Culinária Liberta que oferece sucos e tortas vivas e apetrechos para preparar os sucos em casa.

Intenções à parte, a Feira Vida Liberta também tem sido uma importante alavanca econômica para os pequenos produtores como a hamburgueria Grão Mestre. Sediada em Saquarema, venderam tudo que trouxeram na edição passada, em sua primeira participação. A nova aposta nessa edição é no potencial da carne de caju que será vendida pela Cia do Caju em formato de empada e hambúrguer.

Expositores

ALIV Aromaterapia - Cosméticos Veganos

Aldrago Ambiental - Terrários, mudas, produtos para horta

Barletta Massas - Pizzas, pães

Bora La - açaí, comida fit

Culinária Liberta - sucos vivos, voal para suco, torta viva

Caminho do Alto - compotas, temperos, molhos

Cia do Caju - empada e hambúrguer de carne de caju + canjica com leite de castanha de caju

Canto do Banguela - produtos orgânicos da roça

Doce Vegana - doces

Da Si - refeições e compotas

Grão Mestre - hambúrguer

Jhon Bermond - pinturas com pigmentos naturais

Lua Essência - cosméticos

Nutri Veg - nhoque, massas

PANCs Brasil - molhos, plantas alimentícias não convencionais

Solo Vegano - salgados

Solar Vegano - quiches

Sorvetes Tribo - sorvetes

Seed Vida Saudável – doces, pastas, trufas, cosméticos naturais

Santi Veganos - cachorro quente, pães, bolos

Veguita Burguer - hamburguer

Vegui Delicias - refeições, salgados

Vida Prana - sucos, alimentos vivos

Vegabom - "peixe", "linguiça", hamburguer de soja

Velho Armazem Temperos - temperos, molhos, quiches, refeição

Zula Kitchen - rolls veganos

Serviço: Feira Vida Liberta - evento multicultural

Data: 18 de junho, domingo, de 11h às 20h

Local: Casa 7 – Rua Piragibe Frota Aguiar, 7 - Ipanema

Entrada gratuita