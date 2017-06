App lançado na Itália promove esporte para deficientes

Um aplicativo lançado na Itália nesta quarta-feira (7), pela Fundação Vodafone, promete aproximar pessoas com deficiência de práticas esportivas.

Com o nome de "OSO" (Ogni Sport Oltre), o projeto é a primeira plataforma digital a unir informações para portadores de necessidades especiais que querem praticar algum esporte. No entanto o app pode ser utilizado por todas as pessoas.

O aplicativo oferece um leque de opções para os usuários, que têm a oportunidade de se aprofundar na história do esporte, além de ter acesso a um mapa com a localização de todos os centros esportivos disponíveis, de acordo com o tipo de deficiência e a modalidade escolhida.

A plataforma também inclui um fórum para que as pessoas possam trocar informações, compartilhar histórias e até mesmo procurar profissionais que possam oferecer suporte em atividades físicas. O "OSO" ainda conta com uma loja online para quem deseja comprar equipamentos esportivos.

O programa, que já abriga cerca de 40 projetos, está aberto também a associações que queiram divulgar suas iniciativas ou colaborar na arrecadação de fundos.

A apresentação do "OSO" foi realizada em Roma, na sede do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), e contou com as presenças do presidente da entidade, Giovanni Malagò, do presidente do Comitê Italiano Paralímpico (CIP), Lucca Pancalli, e do CEO da Vodafone na Itália, Enrico Resmini. O paraciclista Alessandro Zanardi também esteve na cerimônia e fez um breve pronunciamento.

O objetivo da Fundação Vodafone é aumentar o número de pessoas com deficiência que praticam esporte, por meio de um instrumento prático e digital. O aplicativo pode ser acessado em lojas virtuais ou pelo site www.ognisportoltre.it.