Brasileiro está na final do FameLab Internacional

O pesquisador brasileiro Felipe Lima da Costa vai participar da final internacional do FameLab, um dos maiores e mais prestigiados eventos de comunicação científica do mundo. O concurso reúne os 31 melhores comunicadores de ciência do planeta, e será realizado em 8 de junho na cidade de Cheltenham, na Inglaterra.

Maranhense, Felipe Lima da Costa foi o vencedor da etapa brasileira do evento, que contou com participantes de todas as regiões do país e foi realizada no Museu do Amanhã pelo British Council em parceria com CNPQ, Confap e Fapesp. Felipe é pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (Fapema).

Martin Dowle (esq.),diretor do British Councilno Brasil, e Felipe Lima da Costa (dir.)

Para chegar à final internacional do FameLab, Felipe conquistou o público brasileiro com uma apresentação sobre o uso do concreto, que é o segundo material mais consumido pelo ser humano, atrás apenas da água.

Para participar do FameLab, pesquisadores de todo o Brasil enviaram vídeos originais e divertidos, de até 3 minutos, em que apresentaram um tema científico direcionado ao público leigo, sem recurso a qualquer dispositivo eletrônico (como Power Point), edição ou efeitos especiais.

A final mundial do FameLab é uma das atrações do Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, e será transmitida ao vivo via Facebook, em 8 de junho, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Sucesso em todos os países onde está presente, o FameLab foi idealizado para promover o diálogo entre cientistas e o público leigo, incentivando o desenvolvimento das competências de comunicação entre pesquisadores e aproximando a pesquisa científica do público em geral.

O FameLab

O FameLab foi lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, e está presente em mais de 30 países. Tem como objetivos promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências entre pesquisadores. Acesse: www.britishcouncil.org.br/famelab

O British Council

O British Council é a organização internacional sem fins lucrativos do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Seu trabalho busca estabelecer a trocade experiências e criar laços de confiança por meio do intercâmbio de conhecimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. A organização está presente em mais de 100 países e trabalha com parceiros comogovernos, organizações não governamentais e iniciativa privada, em ações relacionadas à promoção da língua inglesa, cultura, artes, educação e programas sociais. Informações: www.britishcouncil.org.br

Serviço: FameLab – competição internacional de comunicação científica

Final internacional: 08 de junho, a partir das 16:30 (Brasília)

Local: Festival de Ciência de Cheltenham, Reino Unido

Transmissão ao vivo: www.facebook.com/FameLabInternational