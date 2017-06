Via Parque presta serviço de descarte correto do óleo usado  

O Via Parque Shopping, engajado com a preservação do meio ambiente e sempre em busca do bem-estar de seus clientes – sobretudo famílias e crianças – inaugura na Semana do Meio Ambiente ação com foco na sustentabilidade.

Com o intuito de conscientizar lojistas, clientes e suas famílias, com relação ao descarte correto do óleo de cozinha usado, o shopping promove ação que irá brindar os participantes. A cada dois litros de óleo usado, devidamente acondicionado em garrafa PET de 2L, no Espaço Cliente, o consumidor ganha um detergente de 500ml.

O Projeto Shopping Sustentável foi implantado a fim de evidenciar a preocupação do shopping com o meio ambiente. Além do gerenciamento de resíduos, o projeto engloba uma série de medidas para reduzir o consumo de água e energia, além de ações de comunicação e educação ambiental que visam envolver os consumidores e clientes. A troca de óleo usado, para descarte adequado, faz parte agora deste projeto e chega como mais uma das ações que o Via Parque Shopping promove, sempre preocupada com a preservação da natureza e de seus ecossistemas. Desta forma, mais uma vez o shopping incentiva a sustentabilidade através da conscientização de seus frequentadores e clientes.

Serviço: Projeto Shopping Sustentável

Local: Via Parque Shopping (Espaço Cliente - 2 º piso) - Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca

Mais informações: (21) 2430-5100