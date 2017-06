Temer promulga compromisso do Brasil no Acordo de Paris

O presidente Michel Temer promulgou na última segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris, considerado o maior tratado mundial contra as mudanças climáticas. Além do documento que dá força de lei ao pacto, o mandatário também assinou um decreto que aumenta em quatro vezes a área de preservação do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"O planeta é um só. Não haverá segunda chance. O esforço para protegê-lo deve ser global. Aassumimos metas ambiciosas e factíveis. O Brasil dará sua contribuição e estará à altura de sua responsabilidade", disse Temer durante solenidade no Palácio do Planalto.

Além disso, o presidente também afirmou que seu compromisso de recolocar o país nos trilhos envolve o respeito ao meio ambiente. "O fim da recessão mostra que o caminho que nosso governo escolheu é responsável, é o do crescimento, emprego e prosperidade", disse, em referência ao último resultado do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado na semana passada.

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, reiterou durante a cerimônia sua preocupação com a saída dos Estados Unidos do pacto, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Entre os compromissos assumidos pelo Brasil no acordo estão o aumento da participação da bionergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18% em 2030 e a redução de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025. (ANSA)