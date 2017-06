Uniabeu promove projeto 'Ler é para todos'

O aprendizado da leitura e escrita é, muitas vezes acompanhado da ansiedade dos pais para a chegada do momento em que a criança vai aprender a ler e a escrever. Mas, segundo estimativa, para 10 a 15% da população o caminho rumo a esse estágio não é tão simples.

Segundo a professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Uniabeu Jardinete Tavares, algumas crianças, independente de classe social, nível de escolaridade dos pais, tipo de escola onde estudam ou outras diferenças não conseguem alcançar o aprendizado, apesar dos esforços feitos nessa direção.

O objetivo do projeto é diagnosticar, favorecer o encontro da rota de aprendizagem específica e a construção da competência leitora utilizando-se dos conhecimentos da psicologia e da pedagogia

A professora Jardinete Tavares explica que isso ocorre quando a garotada apresenta o que pesquisadores denominam dislexia, um dos vários distúrbios de aprendizagem caracterizado por dificuldades em decodificar palavras, geralmente refletindo habilidades de processamento fonológico deficientes. Para colaborar com as crianças que têm dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita o Serviço de Psicologia Aplicada da Uniabeu elaborou o 'Ler é para todos'. “Nosso objetivo é alcançar esta parcela da população e realizar um trabalho psicopedagógico que possibilite a construção da competência leitora”, afirma.

O objetivo do projeto é diagnosticar, favorecer o encontro da rota de aprendizagem específica e a construção da competência leitora utilizando-se dos conhecimentos da psicologia e da pedagogia. “Para as crianças inseridas nesse contexto, há a necessidade de um trabalho específico que favoreça a compreensão de sua problemática bem como do encontro de uma rota de aprendizagem que lhes permita desenvolver as habilidades de leitura e escrita dentro de suas possibilidades, favorecendo assim a sua inserção no mundo da leitura e escrita", comenta Tavares.

O serviço tem o envolvimento de alunos do curso de Psicologia, supervisionados pela autora pela autora do projeto, Jardinete Tavares.

Para participar do 'Ler é para todos', basta fazer a inscrição através do site da Uniabeu no link http://www.uniabeu.edu.br/cadastrospa.php, colocando entre parêntese “Projeto Aprender é para todos”, ou ligar para 2104-0468.

Os atendimentos acontecem com hora marcada e em salas preparadas de acordo com as normas do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Pelo serviço, é cobrada apenas uma taxa administrativa simbólica, mas há possibilidade de isenção.

Serviço: 'Aprender é para todos'

Local: Serviço de Psicologia Aplicada da Uniabeu

Endereço: Rua Itaiara, 301, Centro, Belford Rox

Inscrição: http://www.uniabeu.edu.br/cadastrospa.php ou telefone: 2104-0468