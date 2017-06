Uerj tem Semana do Meio Ambiente com atividades no Maracanã e na Ilha Grande

No período de 6 a 8 de junho será realizada na Uerj a Semana de Meio Ambiente na Ilha Grande.

A programação começa com a mesa redonda 'Ilha Grande, Ambiente e Cultura: 30 anos depois do tombamento',às 14h, no campus Maracanã da Uerj com a presença do reitor Ruy Garcia Marques, da sub-reitora de Graduação Tania Maria Netto, do sub-reitor de Pós-graduação Egberto Gaspar de Moura e da sub-reitora de Extensão e Cultura Elaine Tôrres.

A atividade conta com a participação do gestor do Parque Estadual da Ilha Grande (Peig-Inea) Tercius Barradas, do diretor do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (Ceads-Uerj), Mauro Geraldes, do coordenador geral do Ecomuseu da Ilha Grande (Ecomig-Uerj), Gelsom Rozentino, além de Marilene de Sá Cadei como moderadora.

Com o objetivo de colaborar com a sustentabilidade socioambiental da Ilha Grande, as atividades têm continuidade na própria região, mais especificamente em Vila Dois Rios, procurando atingir não só alunos, pesquisadores e funcionários da universidade, mas todo o público interessado, como os estudantes da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, localizada na Vila do Abraão.

As comemorações continuam no dia 7, a partir das 14h, com a roda de conversa 'O Parque Estadual da Ilha Grande e a Praia de Dois Rios', no Ceads, com a cooperação do gestor do PEIG, Tercius Barradas. Já às 19h, terá projeção de vídeos ambientais e debates.

Encerrando a semana, o dia 8 conta com visita guiada ao Ecomuseu Ilha Grande, bate-papo sobre o mar e o lixo, mutirão de limpeza, lanche comunitário, e palestra.

O evento faz parte de uma parceria entre o Peig, Ceads e o Ecomig, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Programação

A programação começa com a mesa redonda 'Ilha Grande, Ambiente e Cultura: 30 anos depois do tombamento', às 14h, no campus Maracanã da Uerj

6 de junho

Campus Maracanã da Uerj - Auditório 11

14h - Abertura: Professor Ruy Garcia Marques (Reitor), Professora Tania Maria de Castro Carvalho Netto (SR-1), Professor Egberto Gaspar de Moura (SR-2), Professora Elaine Ferreira Tôrres (SR-3)

Mesa redonda 'Ilha Grande, ambiente e cultura - 30 anos depois do tombamento': Tercius Barradas (Diretor do Peig – Inea), Mauro Geraldes (Diretor do Ceads – Uerj), Gelsom Rozentino (Coordenador Geral do Ecomig - Uerj). Moderação: Marilene de Sá Cadei

7 de junho

Campus Ilha Grande - Vila Dois Rios. Centro de conveniência Ceads

14h - Roda de Conversa: O Parque Estadual da Ilha Grande e a Praia de Dois Rios

Tercius Barradas – Diretor do Peig - Inea

Auditório do Ceads

19h - Projeção de vídeos bmbientais e debate: Sonia Barbosa dos Santos e Marilene de Sá Cadei

8 de junho

Campus Ilha Grande - Vila Dois Rios

9h - Visita guiada ao Ceads e bate-papo 'O mar e o lixo. Mutirão de limpeza da Vila dos Rios': Sonia Barbosa dos Santos e Marilene de Sá Cadei

10h30 - Visita guiada ao Ecomuseu Ilha Grande: Ana Carolina Huguenin e Maya Suemi Lemos

13h - Oficina de reaproveitamento de sobras de alimentos: Luana Maria Ribeiro de Lira e Maria Cecília de Carvalho Figueira

16h - Lanche comunitário saboreando delícias: Luana Maria Ribeiro de Lira e Maria Cecília de Carvalho Figueira

Vila do Abraão - Inea

19h - Palestra espécies exóticas e saúde ambiental: Sonia Barbosa dos Santos

Serviço: Uerj/SR-3/Decult/Ecomuseu/Ceads/Peig apresentam 'Semana de Meio Ambiente na Ilha Grande'

Data; 6 a 8 de junho de 2017

Horário e local: confira a programação