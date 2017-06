Temer destaca compromisso de crescimento com responsabilidade ambiental

Ao assinar que decretos que ampliam três unidades de conservação e cria uma nova, o presidente Michel Temer disse que a questão ambiental está dentro das responsabilidades do governo com o crescimento sustentavel.

“As medidas hoje adotadas revelam que nosso governo tem como um de seus valores as responsabilidades fiscal, social e também ambiental”, disse ele durante a cerimônia nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto.

Os decretos assinados ampliam o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul; e a Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro. Outro decreto cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará.

O presidente assinou também um decreto que torna o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima parte da legislação brasileira e lançou o Programa Plantadores de Rios, para proteger e recuperar nascentes e Áreas de Preservação Permanente (APP) de cursos d'água.

“Nosso compromisso tem sido o de colocar o país nos trilhos do crescimento, com respeito ao meio ambiente para concretizar nossos objetivos de crescimento sustentável”, disse o presidente ao destacar que, com esses anúncios, o governo garantirá “milhares de hectares para nosso ecosistema”.

Temer disse ainda que a preocupação com o meio-ambiente “tem permeado” desde o início de seu governo. “Aumentamos inclusive as concessões de florestas para manejo sustentável e fizemos parcerias com o setor privado para turismo nessas áreas”, acrecentou.

“Quero ressaltar que o fim da recessão mostra o caminho que nosso governo escolheu: o caminho responsável do crescimento, do emprego e da prosperidade. As ações de hoje mostram que trilhamos também o caminho da sustentabilidade”, disse o presidente.