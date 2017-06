O que muda na prova de redação do Enem em 2017

Com um peso representativo na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a redação e seus possíveis temas tiram o sono de muitos candidatos a uma vaga em faculdades de todo o Brasil que selecionam estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Não basta estar por dentro dos principais temas de atualidades que podem ser requisitados nesta avaliação, é preciso também conhecer o padrão e saber elaborar um bom texto dissertativo-argumentativo para alcançar a nota máxima, a famosa redação nota mil.

Neste ano, porém, o Ministério da Educação (MEC) anunciou algumas mudanças significativas no Enem. Com formato inédito, as provas de Linguagens e suas Tecnologias e Humanidades e suas Tecnologias acontecerão no mesmo dia em que será aplicada a avaliação de redação.

Neste sentido, a coordenadora de Redação do Curso Poliedro, Fabiula Neubern, apontaque esse modelo dá abertura para a possibilidade de uma prova temática. Desta forma, é possível que o tema da redação esteja contido em exercícios das provas aplicadas na mesma data. “O candidato deve ter muita atenção e de modo algum copiar os pontos que estejam nas questões da prova para compor a redação”, ressalta Fabiula.

Além deste ponto, segundo ela, aparentemente nada muda nesta prova. A exigência continua a ser de um texto dissertativo-argumentativo, a partir de um tema indicado no enunciado.

Confira as principais dicas da coordenadora de redação do Curso Poliedro para se sair bem nesta prova:

1 – Atenção na construção do tema

É necessário ter zelo no desenvolvimento do tema solicitado na prova ao longo do texto. “Em 2016, o Enem pediu caminhos, seja para o combate à intolerância religiosa, no caso da primeira aplicação, seja para o combate ao racismo, na segunda prova. A palavra combate, desta forma, foi muito importante para o candidato, representando o recorte e o foco a ser dado no texto”, indica.

É possível iniciar uma redação trazendo um personagem da literatura ou mesmo abordando um livro, que depois se desdobra ao longo do texto

2 – Utilize seu repertório cultural

Segundo Fabiula, é importante que o candidato tenha um bom repertório cultural para indicar no texto um filósofo ou teórico que fundamentem a análise e o ponto de vista defendido. Essa é uma característica das redações que alcançam notas altas. “O mesmo vale para a ilustração. É possível iniciar uma redação trazendo um personagem da literatura ou mesmo abordando um livro, que depois se desdobra ao longo do texto, corroborando na análise que está sendo feita”, aponta.

3 – Siga os exemplos

De acordo com a especialista, uma boa maneira de estudar para a redação do Enem, é ler as redações nota mil que foram recentemente publicadas na internet. “Use essas redações como um modelo, como um paradigma. Observe nelas o que foi incorporado e como foi feito para que consiga desenvolver a sua própria dissertação com bons elementos”, orienta.

4 – Aprenda com erros e acertos

No site do Inep, o candidato encontra as competências que serão analisadas nesta prova, além do espelho da redação feita em 2016. Desta forma, o vestibulando pode verificar quais são os principais pontos na sua redação que precisam de melhorias e aperfeiçoamentos para alcançar uma boa nota e, por que não, a redação nota mil.

Mais informações estão disponíveis no site Poliedro Educação.