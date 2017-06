Inca celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com programação especial

Na segunda-feira, dia 5 de junho, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma programação especial. O objetivo do evento é ampliar as discussões sobre as potencialidades da Agroecologia, fomentar práticas sustentáveis de agricultura, reconhecendo a diversidade nos diferentes ecossistemas, agroecossistemas e paisagens.

Durante o evento, que tem início às 9h e é aberto ao público, será promovido o debate “Saúde, Sustentabilidade e Agroecologia: interfaces e desafios”, que visa à reflexão sobre os desafios atualmente impostos ao sistema agroalimentar, à sustentabilidade ambiental, à saúde e qualidade de vida da população e à prevenção do câncer.

Também será lançada a exposição “Caminhos da Agroecologia: cultivando a vida”, que tem o objetivo de destacar um modelo sustentável para a produção de alimentos, proteção e promoção da saúde dos trabalhadores do campo e da cidade. A iniciativa foi estruturada pela Unidade Técnica de Exposição Ocupacional e Ambiental e Câncer e pela Divisão de Comunicação Social do INCA, com o trabalho de imagem dos fotógrafos Carlos Leite e José Antônio Campos. O trabalho de imagem foi desenvolvido em parceria com a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, Associação dos Geógrafos Brasileiros, Associação Agroecológica de Teresópolis, Movimento dos Atingidos por Barragens, Fórum das Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis-Paraty-Ubatuba, GT Saúde do Trabalhador – Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu e Centro Tiê de Agroecologia.

Segundo Fernanda Nogueira, tecnologista da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional e Ambiental e Câncer do INCA, a ideia é chamar a atenção para a insustentabilidade do atual modelo dominante de agricultura no país, que é baseado no agronegócio, e estimular práticas agrícolas sustentáveis e um consumo alimentar consciente, mostrando, através das imagens, que a agroecologia é uma iniciativa possível e saudável. "É fundamental observar neste contexto os princípios de segurança alimentar, de soberania alimentar e de sustentabilidade. Visitamos territórios que produzem feijão-de-corda, laranja, goiaba, couve, temperos e ervas medicinais, por exemplo. Esses agricultores trabalham em prol de uma produção sem veneno", destacou ela. As imagens foram feitas em Casimiro de Abreu, Guapiaçu, Campos dos Goytacazes, Paraty, Ubatuba, Teresópolis e São João da Barra.

Fernanda destaca a importância de mostrar a eficácia e a representatividade da Agroecologia como prática sustentável e extremamente inclusiva: “É fundamental valorizar as práticas cotidianas dos pequenos agricultores e as ações de outros atores sociais, como ONGs, Associações e Movimentos Sociais que trabalhem pela Agroecologia. Uma ciência interdisciplinar capaz de receber contribuições de diferentes campos do conhecimento (ciências agrárias, ciências sociais e humanas, ciências da saúde, entre outros) e também de incorporar o saber popular de trabalhadores da terra, a fim de se desenvolver uma agricultura sustentável, que respeite a natureza, preserve a biodiversidade e proteja os alimentos contra o uso de venenos.”

Mônica Torres, chefe da Divisão de Comunicação Social do INCA, ressalta a importância da fotografia para chamar a atenção para questões sociais. “Consideramos a fotografia um instrumento muito potente de conscientização para as questões sociais e de saúde. Hoje, vivemos em um mundo em que as imagens são muito valorizadas e cada vez mais relevantes para a comunicação. Todo o trabalho foi construído em conjunto e a até a curadoria foi participativa, incluindo os territórios e líderes na seleção das fotografias que seriam exibidas. Isso é fundamental para que de fato a exposição seja relevante, não só para os profissionais de saúde e a sociedade em geral, mas para os próprios agricultores e territórios, que ganham visibilidade” diz ela.

Serão oferecidas oficinas durante o evento, para as quais é necessária inscrição prévia:

- Atitudes sustentáveis na gestão de resíduos

Oficina 1: 13h às 13h40

Oficina 2: 13h50 às 14h30

- Reciclagem de papéis: 14h30

- SOS Planeta Terra – oficina de arranjos de flores: 15h15 – Com Jussara Pimentel Magalhães

Entrada Franca / vagas limitadas:

Inscrições pelo e-mail: eventos.dcs@inca.gov.br

Veja a programação completa em www.inca.gov.br

Endereço:

Hospital do Câncer I

Praça Cruz Vermelha, 23 - 8º andar, a partir de 9h

(Prédio Sede do INCA)