Cinco apps ajudam a manter a saúde em dia

Manter-se saudável e ativo é um motivo de grande satisfação e felicidade para a nossa vida. Embora todo mundo saiba dos benefícios de ter uma vida equilibrada, na correria do dia a dia, nem sempre é uma tarefa simples conciliar os cuidados com a saúde junto com as inúmeras obrigações do trabalho, estudos e os compromissos da vida pessoal. Para ajudar essas pessoas que possuem maior dificuldade em manter a saúde em dia, alguns aplicativos foram criados com intuito de fazer com que corpo e mente permaneçam em perfeito estado de equilíbrio por muito mais tempo.

Confira, a seguir, cinco apps que ajudam nos cuidados com a saúde e que podem proporcionar uma vida ainda mais plena para as pessoas:

iCare

O aplicativo possibilita verificar a pressão arterial pressionando um dedo na tela e outro na câmera por alguns segundos. Ele também mede frequência cardíaca, visão, audição, capacidade pulmonar, daltonismo e frequência respiratória. Também possui medidor de passos. O app não substitui a validade de uma consulta médica, mas dá uma boa visão geral sobre a saúde de qualquer pessoa. Disponível para Android e iOS.

Farmácias APP

Sem tempo para comprar aquele medicamento ou vitamina importante para o seu dia a dia? O Farmácias APP oferece maior comodidade aos consumidores, permitindo a aquisição de remédios que não necessitem de prescrição médica, itens de higiene pessoal, cosméticos e suplementos em poucos cliques. O app também possibilita a comparação de preços, tempo de entrega e valor do frete. Grandes redes como Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, Época Cosméticos, Homeopatia Brasil e Vitalis Pharma (farmácia de manipulação) estão presentes na plataforma. Vale destacar que o app também disponibiliza função de cálculo de IMC e conta com dicas diárias para a saúde dos usuários. Presente nos sistemas iOS e Android.

Food Diary

Disponível apenas para Android, este aplicativo auxilia no controle da dieta e a comer de forma mais saudável, fazendo com que seja mais fácil registrar os alimentos ingeridos ao longo do dia. O design está otimizado para que seja possível introduzir dados da forma mais rápida possível, com entradas de 1 clique, e recentes sugestões de alimentos. A base de dados incorporada já tem milhares de itens alimentares e se o seu for desconhecido, é fácil adicioná-lo.

Docway

O app conecta médico e paciente para um atendimento domiciliar. Para usar, basta baixar realizar o cadastro, selecionar a especialidade desejada, escolher o preço que mais se adequa ao seu orçamento e agendar a consulta. A lista dos médicos disponíveis é definida pela localização do paciente e o pagamento é feito pelo próprio aplicativo - por cartão de crédito. A plataforma disponibiliza também recibo que facilita o pedido de reembolso, caso o paciente tenha plano de saúde. Além das consultas, a aplicação, presente nos sistemas Android e iOS, oferece vacinas e exames em domicílio.

Sleep Time

Disponível para Android e iOS, o app ajuda as pessoas a melhorarem a qualidade do sono, monitorando os movimentos dos usuários ao longo da noite. Para que isso aconteça, é preciso colocar o smartphone com a tela virada para baixo e o app aberto sobre o colchão. A partir daí, o software calcula quantas horas a pessoa esteve em sono profundo, em que momentos despertou e se está cumprindo todos os estágios de uma noite bem-dormida. Os dados coletados podem ser expressos em um gráfico, que o usuário pode enviar ou mostrar para seu médico ao discutir problemas do sono. O Sleep Time também conta com um despertador que te acorda no horário em que seu corpo está mais disposto para isso, melhorando a sensação de despertar.