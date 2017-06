Ciclo aborda conexões interpessoais por meio de cartas ao longo da história

Na apreciação do filósofo francês Jean-Claude Monod, vivemos em tempos de “frenesi de mensagens”, resultante da expansão das novas tecnologias de comunicação escrita à distância. Monod é um dos convidados do ciclo de palestras Diálogos: correspondência, pensamento e cultura, que o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, com o apoio do Consulado Geral da França, realiza de 20 de junho a 5 de julho.

Organizado pelos professores Leandro Garcia (UFMG), Marco Antonio de Moraes (USP) e pelo pesquisador Marcos Toyansk (CPF Sesc), o ciclo propicia o aprofundamento do debate sobre as conexões interpessoais por meio de cartas, em suas diversas formas e suportes, ao longo da história. Estudiosos do assunto falam sobre os procedimentos retóricos e discursivos do gênero epistolar, suas relações com o memorialismo, a configuração de redes de sociabilidade, os testemunhos da criação na correspondência, as estratégias de autorrepresentação, e a configuração de subjetividades e de sensibilidades.

Além de Monod, participam do evento os professores Nádia Battella Gotlib (USP), Telê Ancona Lopez (IEB-USP), Walnice Nogueira Galvão (FFLCH-USP), Eneida Maria de Souza (UFMG), Leandro Garcia (UFMG), Marília Rothier Cardoso (PUC Rio), João Adolfo Hansen (USP), Sergio Miceli (USP), Wander Melo Miranda (UFMG), João Cezar de Castro Rocha (UERJ), Reinaldo Marques (UFMG), Cleber Araújo Cabral (CEFET-MG), Flávia Toni (USP), do pesquisador Júlio Castañon Guimarães, e do gerente adjunto do CPF Sesc, Mauricio Trindade da Silva.

Confira a programação

20 de junho - Endereçamentos

Brigitte Diaz, autora de O gênero epistolar ou o pensamento nômade, refere-se às “duas vidas da correspondência”, ou seja, a “vida original, aquela que se desenvolve em tempo real” e a “vida virtual e recomposta pelos editores, a posteriori” (“‘Comme une lettre à un ami...’: dispositifs génétiques dans la correspondance de Stendhal”. Em: LERICHE, F.; PAGÈS, A. (orgs.). Genèse & Correspondances, 2012, p. 13). Esta mesa coloca em pauta a carta em seus dois momentos de existência: aquele vivenciado exclusivamente pelos interlocutores, no âmbito privado; e aquele outro, recebida por leitores extemporâneos, documentos que circulam em livros, revistas, coletâneas. Entre uma e outra “vida”, diferentes protocolos de leituras, singulares reflexões no campo dos estudos literários.

Com Nádia Battella Gotlib, professora de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo. Atuou em várias universidades do Brasil e do exterior. Publicou, entre outros livros, Clarice, uma vida que se conta (1995, atualmente na 7a ed.) e Clarice Fotobiografia (2008, atualmente na 3a ed.), ambos editados também em espanhol, respectivamente na Argentina e no México.

Com Telê Ancona Lopez, professora titular do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). Dedica-se atualmente ao projeto ligado ao CNPq, Traje de arlequim: uma biografia/“autobiografia” de Mário de Andrade. É professora emérita do IEB-USP.

Com Walnice Nogueira Galvão, professora emérita da FFLCH-USP e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Foi professora visitante das universidades de Paris VIII, Colúmbia, Texas, Iowa, Poitiers, Oxford e Freie Universität Berlin. Tem grande experiência nos estudos epistolográficos, tendo realizado trabalhos pioneiros nesta área, no Brasil.

Mediação: Marcos Antonio de Moraes, professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Dedica-se ao estudo da epistolografia de escritores e prepara a edição da Correspondência reunida de Mário de Andrade.

21 de junho - Laboratório da criação

Os atuais estudos literários e a crítica genética têm percebido a correspondência como um potente “laboratório de criação”, isto é, a carta escrita e pensada como espaço para se discutir a obra, os estilos, os ideários estéticos, os processos criativos. “Tal carta–qual obra?” é a grande questão que será debatida nesta mesa-redonda.

Com Eneida Maria de Souza, doutora em Literatura Comparada e Semiologia pela Universidade de Paris VII. Possui vasta experiência na pesquisa de arquivos literários, tendo organizado a correspondência recíproca entre Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa. É Professora Emérita de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG.

Com Leandro Garcia, doutor e pós-doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio. Especialista na obra de Alceu Amoroso Lima, tendo organizado sua correspondência com Carlos Drummond de Andrade, Frei Betto, Leonardo Boff, Mário de Andrade e Murilo Mendes. Atualmente, é professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG.

Com Marília Rothier Cardoso, doutora em Letras pela PUC-Rio com forte atuação nas áreas de crítica cultural, crítica biográfica, epistolografia e arquivo de escritores. Desenvolveu diversas pesquisas sobre os acervos de Guimarães Rosa, Pedro Nava, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, dentre outros. É professora associada de Literatura Brasileira da PUC-Rio.

Mediação: Marcos Antonio de Moraes, professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Dedica-se ao estudo da epistolografia de escritores e prepara a edição da Correspondência reunida de Mário de Andrade.

27 de junho – Matéria (d)e memória

Carta & pensamento. Carta & construção de sentidos. A carta enquanto memória individual e coletiva. Carta & sequestros da memória. São horizontes que colocam aos pesquisadores da epistolografia, especialmente quando se deparam com a importância da troca epistolar em determinados momentos do nosso processo histórico. “Documentos para amanhã”, na expressão de Alceu Amoroso Lima, grande epistológrafo.

Com João Adolfo Hansen, professor titular aposentado de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo. Deu cursos de Literatura Brasileira (Graduação e Pós) em várias universidades do país e do exterior. Prêmio Jabuti 1990, categoria Ensaio; Prêmio de Crítica 2014, Associação Paulista de Críticos de Arte.

Com Sergio Miceli, doutor em Sociologia pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e pela USP. Atualmente é professor titular de Sociologia da USP. Publicou, entre outros livros, Vanguardas em retrocesso: ensaios de história social e intelectual do modernismo latino-americano (2012) e organizou, com Heloisa Pontes, Cultura e Sociedade: Brasil e Argentina (2014).

Com Wander Melo Miranda, doutor em Literatura Brasileira pela USP. Foi diretor da Editora UFMG entre 2000-2015 e um dos coordenadores do Acervo dos Escritores Mineiros, onde desenvolveu diversas pesquisas sobre correspondência e arquivos. É professor titular aposentado de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG.

Mediação: Mauricio Trindade da Silva, doutorando em Sociologia da Cultura pelo Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre a correspondência de Mario de Andrade. É gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP.

28 de junho - (Con)textos

As pesquisas no campo da epistolografia trazem a lume importantes debates sobre a carta como testemunho da experiência – textos especulares da sociedade. Ou ainda, a carta como discurso, entre o literário e o prosaico, entre a escrita e a oralidade. Do mesmo modo, levanta-se discussão sobre a singularidade da escrita da carta em determinados contextos de produção (espaços intelectuais, extratos sociais, nacionalidades, instituições etc). Tenciona-se nesta mesa explorar esses dois eixos, em seus complexos vínculos.

Com João Cezar de Castro Rocha, doutor em Letras pela UERJ e em Literatura Comparada pela Stanford University (EUA); e Pós-Doutor em Letras pela Freie Universität Berlin (Alemanha) e pela Princeton University (EUA). É professor de Literatura Comparada da UERJ e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC).

Com Júlio Castañon Guimarães, doutor em Letras Vernáculas pela UFRJ e Pós-Doutor em Letras pelo Instituto de Estudos Brasileiros (USP) em convênio com o Centre d’Etudes de l’Ecriture et de l’Image da Universidade Paris VII. É pesquisador aposentado da Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ), onde desenvolveu inúmeras pesquisas sobre arquivos de escritores, especialmente Murilo Mendes.

Com Reinaldo Marques, doutor em Literatura Comparada pela UFMG e Pós-Doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio e pela UFRJ. Foi diretor do Centro de Estudos Literários da UFMG, exercendo pesquisas nas áreas de Literatura e Memória Cultural, Arquivos Literários e Epistolografia. Atualmente, é professor Associado de Teoria Literária da UFMG.

Mediação: Leandro Garcia, doutor e pós-doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio. Especialista na obra de Alceu Amoroso Lima, tendo organizado sua correspondência com Carlos Drummond de Andrade, Frei Betto, Leonardo Boff, Mário de Andrade e Murilo Mendes. Atualmente, é professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG.

4 de julho - Sociabilidades, sensibilidades

A correspondência não é apenas o lugar da simples troca de informações – assuntos pontuais intercambiados por dois interlocutores ao longo do tempo. As trocas epistolares mostram-se inseridas em intrincadas redes de sociabilidade, refletindo movimentos intelectuais, projetos artísticos, vivências ideológicas coletivas. Do mesmo modo, a carta é o lugar da configuração da subjetividade e das sensibilidades, em suas diferentes formas de expressão, em cada momento da história.

Com Cleber Araújo Cabral, doutor em Estudos Literários pela UFMG, onde também é pesquisador e pós-doutorando do Acervo dos Escritores Mineiros, tendo desenvolvido pesquisas sobre o arquivo e a correspondência de Murilo Rubião, Otto Lara Rezende e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Atualmente, é professor de literatura do CEFET-MG.

Com Ligia Ferreira, docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo. Bacharel em Letras (USP) com doutorado na Université de Paris 3 – Sorbonne e pós-doutora pelo (IEB-USP). Membro do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP.

Com Mauricio Trindade da Silva, doutorando em Sociologia da Cultura pelo Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre a correspondência de Mario de Andrade. É gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP.

Mediação: Leandro Garcia, doutor e pós-doutor em Estudos Literários pela PUC-Rio. Especialista na obra de Alceu Amoroso Lima, tendo organizado sua correspondência com Carlos Drummond de Andrade, Frei Betto, Leonardo Boff, Mário de Andrade e Murilo Mendes. Atualmente, é professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras da UFMG.

5 de julho – Guardar, desvelar

Quais as relações entre carta e arquivo? Quais questões éticas estão na base dos estudos da epistolografia? Qual o futuro dos estudos epistolográficos? Qual a especificidade da “carta” em face da força demolidora das novas tecnologias de comunicação? Qual a relação entre carta, e-mail e outras formas de contato na atualidade? São questões que se mostram intrigantes para o pesquisador e o interessado na matéria epistolar.

Com Flávia Toni, musicóloga, professora dos Programas de pós-graduação do Instituto de Estudos Brasileiros, onde trabalha, e do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes, ambos da Universidade de São Paulo. A professora preparou a correspondência de Mário de Andrade e Camargo Guarnieri do livro dedicado à obra do compositor paulista e editado pela Funarte em 2001.

Com Marcos Antonio de Moraes, professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Dedica-se ao estudo da epistolografia de escritores e prepara a edição da Correspondência reunida de Mário de Andrade.

Mediação: Mauricio Trindade da Silva, doutorando em Sociologia da Cultura pelo Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre a correspondência de Mario de Andrade. É gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP.

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: “Escrever em tempo de frenesi de mensagens”

Com Jean-Claude Monod, pesquisador no Centre Nationale de Recherches Scientifiques e professor de Filosofia na École Normale Supérieure. Membro do comitê de redação da revista Esprit. Publicou, entre outros livros: Foucault: la police des conduites (1997), Penser l'ennemi, affronter l'exception (2006); Sécularisation et laïcité (2007), Qu'est-ce qu'un chef en démocratie (2012).

Mediação: Marcos Antonio de Moraes, professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Dedica-se ao estudo da epistolografia de escritores e prepara a edição da Correspondência reunida de Mário de Andrade.

Diálogos: correspondência, pensamento e cultura

De 20 de junho a 5 de julho de 2017, terças e quartas, das 15h às 17h30.

Recomendação etária: 16 anos. Número de vagas: 30.

Preço total: R$ 60,00 (inteira); R$ 30,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e professor da rede pública); R$ 18,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).

Tradução em Libras disponível. Faça sua solicitação com no mínimo dois dias de antecedência da atividade através do e-mail centrodepesquisaeformacao@sescsp.org.br.

Informações e inscrições pelo site (sescsp.org.br/cpf) ou nas unidades do Sesc no Estado de São Paulo.

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc

Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 4º andar.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábados, das 9h30 18h30.

Tel: 3254-5600