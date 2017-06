Intel e InCor anunciam acordo de colaboração em projetos de inovação em saúde

A Intel e a Fundação Zerbini, com o apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) e do Instituto do Coração (InCor - HCFMUSP), assinaram acordo inédito de colaboração para identificarem e desenvolverem projetos de tecnologia digital focados em melhorias de processos hospitalares.

Os projetos serão realizados no InCor, contando com a atuação de equipes clínicas multidisciplinares do hospital e de equipes de especialistas da Intel. O acordo consiste em identificar projetos para desenvolver soluções e aplicações para melhorar o atendimento de pacientes, aprimorar o fluxo de trabalho das equipes de atendimento hospitalar, implementando inteligência de dados do prontuário eletrônico, integrando dispositivos vestíveis para aquisição de sinais fisiológicos, aparelhos de interface sem fio e soluções tecnológicas de modo a oferecer maior precisão nos diagnósticos e tratamentos médicos e segurança dos pacientes.

Intel equipará uma área do InCor com tecnologias que inclui dispositivos 2 em 1, câmeras 3D, tablets, dispositivos vestíveis para aquisição de sinais fisiológicos e aparelhos com interface wireless. Além disso, a Intel ministrará workshops e junto com a Zerbini serão responsáveis por realizar estudos de casos para melhorias de processos.

"Esta parceria de co-inovação com a Intel abre uma excelente perspectiva para o desenvolvimento de novos produtos e processos com incorporação de avançada tecnologia, que poderão ser usados em benefício dos nossos pacientes", diz o Dr. Fábio Jatene, vice-presidente do Conselho Diretor do Incor.

“Acreditamos que essas colaborações com projetos focados em saúde são essenciais para melhorar a vida das pessoas, e com esse acordo, reforçamos o compromisso da Intel com a inovação no país”, explica José Bruzadim, diretor de Marketing para saúde e ciência da Intel América Latina.