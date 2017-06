Exposição no Rio mostra tecnologia em impressão 3D

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) inaugurou esta semana a exposição 3D Imprimindo o Futuro. Mais de 100 peças mostram como essa tecnologia pode inspirar e modificar diversos setores como o design, a indústria e até mesmo a medicina. Promovida em parceria com o Science Museum de Londres e com apoio de diversas instituições de desenvolvimento da tecnologia 3D no Brasil, a exposição fica em cartaz até 31 de janeiro de 2018.

A diretora do Mast, Heloísa Bertol, disse que o objetivo da exposição é ampliar o acesso da população ao conhecimento científico e tecnológico. A mostra traz vários tipos de aplicações da tecnologia de impressão 3D. Os visitantes da exposição poderão conferir impressões em FDM (material de modelagem por fusão e deposição), em metais como titânio e aço, em náilon fixada por laser e ainda outro tipo em cerâmica.

Exposição mostra como a tecnologia de impressão 3D inspira o futuro do design e de outros setores

A exibição também traz exemplos de como a impressão 3D pode ser utilizada em outras áreas, entre as quais a medicina, com a apresentação de aparelhos ortodônticos impressos em metal e implantes vertebrais e cranianos feitos de diferentes materiais, ou até a impressão 3D de uma tomografia para melhor a análise e o estudo.

Para o designer Ivo Antônio Almico, curador da exposição, a impressão 3D mudará o futuro. Ele diz que, de acordo com o arquiteto responsável pelo projeto da exibição, já é possível a impressão de uma casa com a nova tecnologia. É possível imprimi-la em módulos e montá-la conforme o projeto inicial, evitando o desperdício de dinheiro e material. O designer acredita que a técnica será aplicada nas indústrias futuramente até na produção de automóveis.

Almico também fala sobre a possível produção de membros robóticos via impressão 3D. “No futuro, de repente, uma criança que não tem uma das mãos, por exemplo, poderá escolher a mão que ela quer, como a do Batman, ou a do Homem de Ferro, e imprimir a própria mão, em vez da mão robótica tradicional”, disse o curador.

Além disso, o museu traz a reabertura da exposição Um Olhar nos Espaços de Dimensão 3D, projeto fruto de uma parceria entre o Masp e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). A mostra tem a intenção de revelar, por meio da arte e da interatividade, a beleza contida em alguns conceitos revolucionários da matemática, principalmente na área da geometrização.

A entrada nas exposições é gratuita. O Mast fica na Rua General Bruce 586, em São Cristóvão, e o horário de funcionamento é das 9h às 17h, de terça a sexta; das 14h às 19h, aos sábados; e das 14h às 18h, aos feriados.