Estudantes se unem para melhorar a vida de idosos atendidos por ONG em São Paulo

Cerca de 50 estudantes dos cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT estão empenhados em melhorar a vida de 36 idosos em situação de vulnerabilidade social atendidos pela ONG Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, em São Bernardo do Campo, região da Grande São Paulo. A iniciativa é parte do Arena Solidária, um projeto de extensão universitária criado pela FTT para transformar conhecimentos da comunidade acadêmica em atitudes voluntariosas e iniciativas que visam a transformação social.

As ações começaram a ser traçadas no segundo semestre do ano passado. Os alunos do curso de Engenharia de Computação já implantaram um software para cadastro de doadores e os estudantes de Engenharia de Alimentos estão aprimorando conhecimentos dos funcionários da ONG sobre higiene alimentar e hidratação na terceira idade.

Além disso, os alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação vão implantar um sistema de aquecimento solar com o objetivo de reduzir em até 40% a conta de luz do lar e ainda motorizar cadeiras de rodas utilizadas pelos idosos. Para a implantação dos painéis solares e para a motorização das cadeiras de rodas, os estudantes do curso de Administração de Empresas da FTT apoiaram a ONG na criação de um financiamento coletivo pela internet. O objetivo é arrecadar R$ 18 mil até o dia 1º de julho e os interessados em contribuir com o financiamento podem acessar o site da ONG www.velhinhosadelaide.org.br.

A diretoria acadêmica da Faculdade aposta no projeto como uma oportunidade de sensibilizar os estudantes e incentivá-los a utilizar a ciência e a tecnologia para soluções práticas e cotidianas em prol da sociedade. “A participação dos nossos alunos em projetos sociais como este contribuem para a formação integral do profissional que estamos preparando para o mercado de trabalho. Os projetos de extensão universitária possibilitam o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula com a comunidade e valorizam o legado deixado por Salvador Arena, que sempre acreditou em uma sociedade mais solidária e altruísta”, completa Regina Helena Giannotti, diretora acadêmica da FTT.