Refugiados celebram formatura no curso 'Portuguese for Foreigners'.

No dia 1º de junho, alunos da primeira turma de português para estrangeiros refugiados, oferecida pelo Brasas, se reencontraram no Gringo Café para comemorar a formatura no curso 'Portuguese for Foreigners'.

Os imigrantes, considerados em situação de risco, receberam aulas e material didático gratuitos.

A turma é formada por dois colombianos, um ucraniano e um aluno da Gâmbia, que tiveram que deixar o país de origem em função de perseguição política ou religiosa intensa e hoje vivem em igrejas, graças ao projeto 'Abraço Cultural', da ONG Atados.

O curso foi realizado na unidade Brasas de Botafogo, com aulas de 2h de duração, 5 vezes por semana, de novembro de 2016 a maio de 2017.

O professor da turma, Denis com os formandos da primeira turma do curso 'Portuguese for Foreigners', oferecido pelo Brasas

Andrey veio da Ucrânia com a esposa, Irina, e três filhos. Eles fugiram, principalmente, da intensa perseguição religiosa. Além disso, o país entrou em guerra, o que dificultou o acesso aos estudos para os filhos (duas meninas e um menino). “Queríamos (morar em) um país onde existissem grandes oportunidades. Aqui, o clima é bom, as pessoas se oferecem para nos ajudar e temos a liberdade de sermos o que quisermos. Mas quando você não entende o que a outra pessoa fala, isso se torna mais difícil. Agora, consigo me virar melhor sozinho”.

O professor da turma, Denis, foi homenageado com flores e disse que foi um projeto novo para ele, pois havia alunos de diferentes países e através da convivência, ele entendeu melhor as diferenças culturais entre cada lugar.

Já o colombiano Luís lamentou não estar com a família completa no país. Professor por formação em seu país de origem, ele não especifica o que o levou a abandonar a Terra Natal, mas contou que desde que os problemas começaram, teve que se mudar muitas vezes para fugir, até que a família da mulher ofereceu proteção a ela e ao filho do casal. Luís disse que não tinha o que oferecer e quis tentar a sorte no Brasil. A escolha do lugar se deu pela facilidade geográfica (fronteira) e por facilidades oferecidas pelo Mercosul. Aqui, chegou a trabalhar em restaurantes, mas confessou, com bom humor, que os colegas de profissão não tiveram muita paciência com o espanhol dele. Luís foi um dos encaminhados pela Igreja para o projeto.

Javier também colombiano e abrigado pela Igreja. Ele apenas agradeceu pela oportunidade e disse que o clima divertido das aulas ajudou a deixar o processo muito mais fácil.