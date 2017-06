Óculos com câmera do Snapchat chegam à Europa

Os óculos "Spectacles", lançados há cerca de sete meses nos Estados Unidos pela rede social Snapchat, chegaram também à Itália e a outros países da Europa. Apesar de parecerem simples acessórios para serem usados no verão, os "Spectacles" são diferentes: eles contêm câmeras de vídeo acopladas, capazes de registrar vídeos de até 30 segundos que podem ser diretamente compartilhados no aplicativo.

Anteriormente disponíveis apenas online, os óculos poderão ser adquiridos também em máquinas de venda "Snapboat" espalhadas pelas ruas. Na Itália, a primeira delas foi instalada em Veneza, e deverá ser disponibilizada em outras cidades em breve. Além da Itália, os "Spectacles" e as máquinas "Snapboat" também chegaram hoje (2) ao Reino Unido (próximo à London-Eye), Alemanha, França e Espanha. Cada óculos deve custar 150 euros (cerca de R$ 540).

Com os óculos, o usuário pode começar a registrar um vídeo a qualquer momento, bastando apenas pressionar um botão na haste lateral do acessório. Durante a gravação, uma pequena luz se ascende por dentro ou por fora dos "Spectacles", para sinalizar o curso da filmagem. A facilidade para fazer vídeos gerou críticas de internautas com relação à privacidade de outras pessoas, que poderiam ser gravadas sem consentimento.

O Snapchat é de propriedade da companhia "Snap Inc". O app foi criado por Evan Spiegel e Bobby Murphy, em 2011, e inspirou redes sociais como o Facebook e Instagram a se tornarem mais "criativas" no compartilhamento de imagens. O aplicativo registrou cerca de 55 milhões de usuários ativos por dia na Europa durante primeiro trimestre de 2017, sendo que os europeus passam ao menos 30 minutos por dia na rede.