Nasa anuncia primeira missão para 'conquistar' Sol em 2018

A Nasa anunciou nesta quarta-feira (31) que fará a primeira missão da história para estudar a atmosfera do Sol, enviando uma sonda para analisar o astro em 2018.

O experimento sem precedentes deverá ocorrer entre 31 de julho e 19 de agosto do ano que vem e foi batizado de "Parker Solar Probe", em homenagem ao astrofísico Eugene Parker que, em 1968, descreveu os chamados "ventos solares" e o magnetismo do sol.

Segundo os especialistas, nas oito primeiras semanas, a sonda viajará até Vênus e, oito semanas depois, fará a primeira análise do Sol da história. Ao todo, o projeto deve durar sete anos e, a cada um desses anos, estão previstos "mergulhos" mais próximos ao astro.

"A Parker Solar Probe passará a cerca de sete milhões de quilômetros do Sol - o que é quase oito vezes mais próximo do Sol do que a órbita de Mercúrio - e fornecerá detalhes incríveis da dinâmica da atmosfera solar", afirmou Jonathan Lunine, diretor do Centro de Astrofísica e Ciências Planetárias da Universidade de Cornell e conselheiro da agência espacial.

A missão será lançada a partir do Kennedy Space Center, na Flórida, e tem um custo total de US$ 1,5 bilhões.