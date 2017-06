Museu de Astronomia inaugura exposição em parceria com Science Museum de Londres

No dia 1º de junho, o Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) abre ao público a exposição '3D: Imprimindo o Futuro'. Estarão em exibição mais de 100 peças que revelam como a nova tecnologia inspira o futuro do design e de diversos outros setores, como a medicina e a indústria.

Promovida em parceria com o Science Museum de Londres, a mostra já foi apresentada com sucesso na capital inglesa e na cidade de Manchester, também na Inglaterra. A entrada é gratuita.

No dia 1º de junho, o Mast abre ao público as exposições '3D: Imprimindo o Futuro' e 'Um Olhar nos Espaços de Dimensão 3D'

"Nosso objetivo é ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico", explica Heloísa Bertol, diretora do MAST. Para realizar a exposição, o Museu conta com o apoio de instituições que desenvolvem a tecnologia 3D no Brasil: Instituto Nacional de Tecnologia, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Museu Nacional, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) e Plataforma Cammada.

Outra boa notícia é a reabertura, também em 1º de junho, da exposição 'Um Olhar nos Espaços de Dimensão 3D', fruto de uma parceria entre o Mast e o IMPA. Apresentada em algumas instituições na França, entre elas a Universidade de Paris, a mostra revela a beleza contida em alguns conceitos revolucionários da matemática, especialmente no campo da geometrização. Para isso, combina arte e interatividade em instalações que proporcionam ao público a sensação de estar imerso em ambientes tridimensionais. As noções são descritas sem fórmulas e com o mínimo de textos.

Ambas as exposições são atividades de divulgação científica que o Mast desenvolve no âmbito do Biênio da Matemática. O Brasil sediará, em 2017 e 2018, dois grandes eventos de relevância internacional: a Olimpíada Internacional da Matemática IMO 2017 e o Congresso Internacional de Matemáticos ICM 2018. Para aproveitar a oportunidade e fomentar o desenvolvimento da educação no País, o Congresso Nacional proclamou 2017-2018 o Biênio da Matemática no Brasil. O Mast é um dos parceiros da iniciativa, que conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Ministério da Educação.

O Mast fica na Rua General Bruce, 586, em São Cristóvão. O funcionamento da exposição será de terça à sexta, de 9h às 17h, sábados, de 14h às 19h, e feriados, de 14h às 18h. A mostra ficará em cartaz até 31 de janeiro de 2018.