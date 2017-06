Estudantes do Senai Niterói e São Gonçalo apresentam projetos inovadores a possíveis investidores

Na próxima sexta-feira, 2 de junho, alunos do Senai Niterói e São Gonçalo vão apresentar seus projetos para possíveis investidores - como indústrias, incubadoras, aceleradoras e os chamados investidores-anjo - depois de terem passado por um período de quatro meses na “pré-aceleração”.

Nesse tempo, os estudantes, divididos em grupos, receberam R$ 10 mil para investir na fabricação de protótipos e uma orientação profissional para que suas ideias inovadoras pudessem se transformar em um plano real de negócios.

No total serão cerca de 60 alunos e apresentação de 20 projetos, todos respondendo a demandas reais da indústria brasileira, em formato de “pitchs”.

O modelo é utilizado em todo mundo quando startups apresentam seus trabalhos a investidores. Assim, os participantes terão cinco minutos para mostrar suas ideias de forma envolvente e conseguir financiamento ou outras formas de parceria com os atores dessas empresas. O objetivo é ensinar e apresentar aos jovens um modelo utilizado por startups em diversos países, permitindo que, desde o início de suas vidas profissionais, formem uma mentalidade empreendedora.

Entre os projetos inovadores que serão apresentados está a Smart Panela Des. O aluno Gabriel Cardoso, do curso Técnico em manutenção e suporte em informática, desenvolveu uma panela monitorada através de um aplicativo, que, após selecionada a receita desejada, recebe os comandos e realiza toda ação de preparo e mistura. O produto poderá controlar todos os parâmetros do cozimento do alimento, permitindo a redução de desperdícios e aumentando a eficiência do processo de produção de alimentos tanto em nível residencial quanto industrial.