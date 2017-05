Empresa norte-coreana lança tablet chamado Ipad

A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (31) o lançamento de um tablet chamado iPad, igual a nome do dispositivo criado pela Apple, o que caracteriza uma violação dos direitos autorais da empresa norte-americana.

Produzido pela companhia norte-coreana de tecnologia Ryonghung, o novo produto traz configurações bem inferiores ao do verdadeiro iPad. Ele tem apenas 1 GB de memória RAM, 8 GB para armazenamento, processador quadcore de 1,2 GHz e é acompanhado por um teclado sem fio.

Esta não é a primeira vez que a Coreia do Norte usa as ideias da Apple. Há alguns anos, em uma feira de tecnologia em Pyongyang, uma empresa norte-coreano apresentou um computador idêntico a um iMac. Além disso, o sistema operacional Red Star 3.0, lançado no país asiático, era uma cópia do OS X.

No entanto, desta vez, a Ryonghung copiou até o nome do dispositivo, uma atitude que pode desencadear uma ação judicial pela gigante de Cupertino.