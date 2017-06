Em sua segunda edição no Rio, Painel de Educação mantém debates atuais

Na próxima quinta-feira (1.6), o Sistema Etapa volta ao Rio para nova rodada do Painel de Educação e mostra a importância do aprender, segundo princípios da psicologia cognitiva e estratégias metacognitivas. O evento, direcionado a educadores e gestores de escolas da rede particular de ensino, acontece das 8h30 às 12h no Hotel Mercure Barra [Av. do Pepê, 56]. Inscrições no site: https://www.etapa.com.br/formularios/formulario/capa/255.

A abordagem gira em torno do desenvolvimento do cérebro: a maturação e o desenvolvimento de regiões e funções. Os estímulos ambientais são cruciais na interação da neurobiologia e genética para a aprendizagem e equilíbrio da criança e do adolescente. De que modo isso ajuda a aprender a aprender? Como deve ser a relação entre escola e educação, visando a conscientização e a apropriação dos conhecimentos da neurociência educacional e da psicologia cognitiva para melhor atender os desafios educacionais do século XXI?

Dra. Adriana Fóz

A Dra. Adriana Fóz, psicopedagoga e neuropsicóloga, ministrará a primeira palestra do dia, ‘As etapas do cérebro que aprende’. Adriana parte da constatação de cada um de nós é único em termos neurológicos, mas que nosso desenvolvimento emocional e intelectual precisa de elementos como informação de qualidade, exemplos de comportamentos positivos, estímulos apropriados, afeto, envolvimento emocional, autocontrole e também de compensações, no sentido de compensar a escassez de um estímulo por meio de outros. A palestra também trata da necessidade de respeitar os ritmos dos alunos e, ao mesmo tempo, da possibilidade de se estabelecer uma rotina eficaz de estudos.

A pesquisadora é autora do livro A cura do cérebro e é um exemplo pessoal da plasticidade e capacidade de aprendizado do cérebro humano. Aos 32 anos, teve perdas motoras e cognitivas significativas causadas por um AVC e reaprendeu atividades como andar e falar. A segunda palestra do dia caberá ao professor de História, consultor pedagógico e elaborador de material didático no Grupo Etapa, Eduardo Sisti. Com o tema ‘Estratégias Metacognitivas: da teoria à prática’, o professor nos apresentará técnicas de estudo fundamentais para a conquista de objetivos que marcam o aluno por toda a vida, como o sucesso no vestibular. Sua abordagem estará focada na motivação para os estudos, que depende do aperfeiçoamento de nossa habilidade em aprender.

