Alergias e doenças respiratórias são temas de jornadas médicas

As doenças respiratórias e os avanços nos tratamentos estarão em debate, no próximo dia 3 de junho, na Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase). A cidade sediará as Jornadas Serranas Itinerantes da Sociedade de Otorrinolaringologia do Estado do Rio de Janeiro e da regional fluminense da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Os eventos serão realizados juntos com a XIII Reunião de Otorrinolaringologia, Alergia e Imunologia de Petrópolis, das 8h30 às 16h30.

“É importante que os profissionais participem dos encontros, para atualização e reciclagem, além da troca de experiências no tratamento dessas patologias. A atualização médica traz muitos benefícios para a população, sempre há novidades para abordagem das doenças”, explica o otorrinolaringologista Carlos Augusto Ferreira de Araújo, professor da FMP/Fase e responsável pelo evento.

O médico explica que o outono e o inverno são estações mais propícias para instalações das doenças respiratórias. Como Petrópolis é uma cidade úmida e que apresenta temperaturas muito baixas durante esse período, a atualização médica é importante, segundo ele, uma vez que surgem novos medicamentos e processos de tratamento que precisam ser avaliados para aplicação nos consultórios.

“A demanda de pacientes neste período de frio aumenta em nossos consultórios em, no mínimo, 50%. Com o avanço da pesquisa de medicamentos, todo ano surgem novidades referentes às patologias que serão abordadas no evento”, diz Carlos Augusto Ferreira de Araújo.

As inscrições, que devem ser realizadas até o dia 1 de junho, a programação completa e outras informações estão disponíveis no site www.fmpfase.edu.br.???