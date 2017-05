“Saúde e Meio Ambiente” é tema do 4° Fórum do Observatório da Saúde RJ

Com o objetivo de discutir e propor soluções para os problemas ambientais e seus reflexos na saúde humana, o 4° Fórum do Observatório da Saúde vai reunir, em 5 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente - médicos, pesquisadores e representantes do poder público, que irão debater, entre outras coisas, as interfaces das alterações climáticas e suas consequências. O evento acontecerá na Universidade Castelo Branco, no Centro do Rio.

Entre os palestrantes estão o médico Newton Richa, Representante da UFRJ na Comissão Nacional de Segurança Química, e os pesquisadores Ana Maria Oestreich, do Instituto SENAI de Inovação em Química Verde e Marcus Vinicius Brandão, especialista em Prevenção e Controle da Poluição por Petróleo no Mar.

Serão abordados assuntos como melhores práticas na utilização industrial de produtos químicos; economia circular no contexto da saúde ambiental; proteção da saúde dos trabalhadores nas operações da indústria de petróleo e gás; entre outros.

O fórum é aberto ao público, porém as vagas são limitadas. A inscrição gratuita deve ser feita no site www.castelobranco.br/extensao.

4º Fórum Observatório da Saúde

Tema: Saúde e meio ambiente

Data: 05 de junho de 2017

Horário: 18h

Local: Universidade Castelo Branco

Endereço: R. Gonçalves Dias, 56 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20050-030

Inscrições: www.castelobranco.br/extensao