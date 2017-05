Liceu Literário abre inscrições para pós-graduação gratuita em Língua Portuguesa

Entre 1º e 30 de junho, o Liceu Literário Português recebe inscrições para o tradicional curso gratuito de Especialização em Língua Portuguesa, que terá início em agosto de 2017. Dirigido pelo Prof. Dr. Evanildo Bechara, o curso é promovido pelo Colegiado do Curso de especialização em Língua Portuguesa (CELLP) da instituição, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Os candidatos, que serão submetidos à prova eliminatória, precisam ser bacharéis ou licenciados em Língua Portuguesa. As vagas são limitadas, e os interessados devem ser inscrever pessoalmente no Centro de Estudos do Liceu Literário Português, à Rua Pereira da Silva, 322, em Laranjeiras.

Serviço: Pós-graduação gratuita em língua portuguesa no Liceu Literário Português

Inscrições: de 1 a 30 de junho de 2017, das 10h às 17h, na secretaria do Centro de Estudos do Liceu Literário Português - Rua Pereira da Silva, 322 – Laranjeiras.

Mais informações: (21) 2225-0423 ou (21) 2225-1746 ou por e-mail: celp-ilp@liceuliterario.org.br