Eneagrama é caminho para quem busca superar conflitos no trabalho e na vida pessoal

O casamento vai mal ou podia ser melhor? A relação com filhos ou com o chefe anda complicada? Como lidamos com mudanças de emprego, cargo ou mesmo para parar de trabalhar? Será que estamos preparados para o desemprego ou aposentadoria?

O Eneagrama - estudo que considera a existência de nove tipos de personalidades - ensina o indivíduo a conhecer suas competências, a personalidade profissional e a desenvolver a liderança.

Quem se conhece profundamente é mais bem-sucedido, feliz e com muito mais chances de se desenvolver na carreira. E não precisa contar até 10 para entender o chefe. Pessoas se enxergam e veem as demais com olhar diferenciado.

Precisamos aprender a conviver com os diferentes, acabar com tantas intolerâncias

“Precisamos aprender a conviver com os diferentes, acabar com tantas intolerâncias. Autoconhecimento é importante para encararmos a vida de forma mais leve e natural. E também ajuda a entender como mantemos ou perdemos relacionamentos com outras pessoas. O Eneagrama ajuda a vencer estresse, ansiedade e preocupação e é importante para a autodescoberta e transformação. Ele ajuda a perceber as potencialidades e incapacidades ou defeitos”, revela a psicanalista Carmen Cyrino, que em 17 anos de cursos, em vários estados brasileiros, registra bons exemplos na vida de seus alunos. Psicanalista com especialização em Análise Institucional e 40 anos de experiência, ela também atende a empresas, que buscam a pessoa certa para o lugar certo ou querem melhorar o ambiente interno. Querem líderes e não mais o velho chefe.

Criado em 300 a.C, na Alexandria, o Eneagrama se espalhou pelo mundo com os padres do deserto, chegou fortemente à América do Sul, no início do século passado e desabrochou por volta dos anos 70. Mas nunca esteve tão atual.

Carmen Cyrino é psicanalista, membro do IEA Brasil (International Enneagram Association) e da Sobepi (Sociedade Brasileira Psicanalítica Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas da Infância) tem especialização em Análise Institucional.