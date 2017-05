Livro apresenta estudo sobre as empresas estatais no Direito brasileiro

O livro ‘Empresas Estatais’, do advogado Alexandre Santos de Aragão, apresenta um estudo sobre as empresas estatais no Direito brasileiro, em uma trajetória de extensão e profundidade.

Na obra, o autor percorre uma gama de conteúdos relacionados ao tema, incluindo conceito, classificações e disciplina da atuação empresarial direta do Estado na economia; tais como seus regimes constitucional e jurídico das empresas estatais e os controles que incidem sobre elas.

E, mais relevante ainda, os múltiplos tópicos são abordados através de uma reflexão, apresentando-se não apenas para o conhecimento convencional sobre eles, mas também as controvérsias doutrinarias e jurisprudenciais mais atuais e complexas, bem como uma análise critica a respeito.

Empresas Estatais

Autor: Alexandre Santos de Aragão

Páginas: 496

Editora: Forense

Valor: R$ 142,00

O autor

Professor Titular de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo;

Mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

Procurador do Estado do Rio de Janeiro;

Advogado;

Autor de livros referências em agências reguladoras, serviços públicos e estatais.