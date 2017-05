IAG PUC-Rio promove palestra sobre programa de bolsas de mestrado gratuitas no Reino Unido 

O IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio promove, no dia 06 de junho, às 19h, palestra para explicar o Programa Chevening, que oferece bolsas de mestrado gratuitas em universidades do Reino Unido, incluindo as prestigiadas Cambridge e Oxford.

A coordenadora do programa no Brasil, Caroline MacDonald, será a palestrante. O evento conta com a parceria da Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio e acontece no auditório do IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio, na Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, no 3º andar.

O Chevening é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e por organizações parceiras. Presente no Brasil há mais de 30 anos, o programa selecionou 1500 bolsistas de 160 países no período de 2016/2017. As inscrições para o ano letivo 2018/2019 serão abertas em agosto de 2017.

As bolsas de estudo são para mestrados de um ano e dirigidas a jovens profissionais e estudantes de qualquer área do conhecimento.

A participação na palestra é gratuita. As inscrições estão abertas enquanto houver vagas e podem ser feitas através do bit.ly/CheveningNoIAG.

Serviço: Palestra 'Chevening Programme no IAG PUC-Rio'

Data: 06 de junho (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório do IAG - Escola de Negócios PUC-Rio – 3º andar

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea.

Inscrições: bit.ly/CheveningnoIAG

Informações: (21) 2138 9231

Vagas limitadas à lotação do espaço