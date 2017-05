Goiânia terá sinal de TV analógico desligado nesta quarta-feira

Os moradores de Goiânia e de 28 cidades de Goiás não receberão mais o sinal analógico de televisão a partir desta quarta-feira (31). Depois deste dia, quem não tiver feito a adaptação para receber o sinal digital ficará sem a programação de televisão aberta.

Segundo a Seja Digital, entidade responsável pela transição da TV aberta analógica para a fase digital, já foram distribuídos na região 338,9 mil kits de conversor e antena para beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único de programas do governo federal. O kit permite o acesso ao sinal digital mesmo nos televisores mais antigos depois do desligamento do sinal analógico

Além de Goiânia,os municípios goianos que terão o sinal analógico desligado são: Abadia de Goiás; Abadiânia; Alexânia; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Aragoiânia; Bela Vista de Goiás; Bonfinópolis; Brazabrante;, Caldazinha; Campo Limpo de Goiás; Caturaí; Goianápolis; Goianira; Guapó; Hidrolândia; Inhumas; Itauçu; Leopoldo de Bulhões; Nerópolis; Nova Veneza; Ouro Verde de Goiás; Pirenópolis; Santa Bárbara de Goiás; Santo Antônio de Goiás; Senador Canedo; Teresópolis de Goiás e Trindade.

O sinal analógico já foi desligado na cidade goiana de Rio Verde; em São Paulo; em 38 municípios da região metropolitana e em Brasília e em nove cidades do entorno do Distrito Federal.

Mudanças no cronograma

O governo divulgou hoje (29) mudanças no cronograma de desligamento do sinal analógico de TV. Em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, no Ceará, e em Salvador, onde a mudanã estava prevista para julho, o sinal analógico será desligado no dia 27 de setembro. Em Belo Horizonte, a data passa de julho para 8 de novembro.

Já em Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, a data do desligamento passa de setembro para o dia 29 de novembro.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a mudança foi um pleito dos radiodifusores, que pediram mais tempo para se digitalizar. Além disso, a empresa responsável pela distribuição dos conversores digitais à população de baixa renda do Cadastro Único, também se manifestou a favor do adiamento, por entender que a distribuição de conversores com o cronograma antigo estaria além do limite da sua capacidade.

A previsão de desligamento no Rio de Janeiro e em Vitória está mantida para 25 de outubro. Até dezembro de 2018, mais de 1,3 mil cidades do Brasil terão o sinal analógico de TV desligado.

Veja o que é preciso fazer para não ficar sem o sinal de TV aberta

Quando o sinal analógico de TV é desligado em uma cidade, toda a programação dos canais abertos transmitidos pelo sinal analógico deixa de ser exibida. A tela da TV passa a mostrar mensagem informando que o sinal analógico foi desligado e que a programação continua sendo exibida pelo sinal digital.

Televisores

Para receber o sinal digital, é preciso ter um aparelho de televisão com conversor embutido ou colocar um conversor. Os aparelhos mais recentes possivelmente têm conversor embutido. É preciso conferir pelo menu da TV ou pelo manual do aparelho.

Procure pelo selo DTV. Se ele estiver no aparelho, a TV já está preparada para receber o sinal digital.

Antenas

Também é preciso instalar uma antena para captar o sinal digital. As antenas externas, usadas no telhado das casas, são as mais indicadas. Nos prédios e condomínios, podem ser usadas antenas coletivas para captar o sinal digital.

É recomendável consultar um vendedor ou especialista em antenas para auxiliar na adaptação, de acordo com o local da sua residência.

Kits gratuitos

Os kits gratuitos são distribuídos para que a população de baixa de renda, beneficiária de programas sociais do governo federal, tenha acesso à TV digital gratuita. Os kits são compostos por uma antena UHF e um conversor com controle remoto.

Para saber se pode retirar um kit gratuito, basta consultar o site http://www.sejadigital.com.br/site/kit.

É preciso informar o NIS (Número de Identificação Social) ou o CPF. Se a distribuição já tiver começado em sua região e seu nome estiver na lista, é possível agendar o horário para retirar o kit.

TV paga e parabólica

Quem tem o serviço de TV por assinatura ou parabólica não precisa fazer adaptações para receber o sinal digital. No entanto, por falta de acordo entre as operadoras de TV por assinatura e as emissoras SBT, Record e Rede TV!, esses três canais não estarão disponíveis na TV paga, nos locais onde o sinal aberto já foi desligado, mas podem ser sintonizados pelo sinal digital.