Começa no Chile a construção do maior telescópio do mundo

O European Extremely Large Telescope (E-ELT), maior e mais sofisticado telescópio já projetado na história da humanidade, começou a ser construído na última sexta-feira (26), sobre uma montanha no deseto do Atacama, no Chile.

Assim que começar a funcionar, o ELT permitirá que astrônomos observem, com uma precisão jamais alcançada por nenhum outro tipo de instrumento óptico, objetos distantes do Universo.

"O ELT produzirá descobertas que simplesmente nem podemos imaginar hoje, e certamente irá inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo a pensar em ciência, em tecnologia e no nosso lugar no Universo. Isso trará grandes benefícios aos países membros do ESO, ao Chile e ao resto do mundo", afirmou Tim de Zeeuw, diretor geral do European Southern Observatory (ESO).

A montanha de três mil metros em que será construído o telescópio, a Cerro Armazones, fica a cerca de 1.200 quilômetros de Santiago. A região é privilegiada para a astronomia, pois tem um céu noturno límpido, quase sempre livre de nuvens, graças à baixa umidade do ar.

Com a tecnologia avançada dos espelhos, o ELT poderá captar 13 vezes mais luz que o Very Large Telescope (VLT), que atualmente é o maior do mundo. O projeto de construção ELT, que custará cerca de 1,2 bilhão de euros, originalmente conta com a participação do Brasil. No entanto, para ser sócio do consórcio, o país precisaria ser membro efetivo do ESO, processo que já se alonga há sete anos.