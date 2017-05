Time Enactus Uniabeu compete com três projetos no II Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social

O Time Enactus Uniabeu está na fase final de preparação para o II Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, na Liga Rookie (iniciante). O evento é um encontro interdisciplinar de Empreendedorismo Social, que será realizado no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de julho, no Sulamérica Convention Center, no Rio Comprido. O Time da Uniabeu terá dez minutos para apresentação dos três projetos que está desenvolvendo.

A conselheira do Time Enactus Uniabeu, professora Fátima Antunes, conta que os 15 integrantes da equipe estão se dedicando muito para a apresentação dos projetos “Recriando”, “SOU + Mulher + Baixada” e “PRAES” (Programa de Apoio ao Empreendedor Social). “Sem dúvida, o grupo se entrega totalmente para obter os melhores resultados. Em julho, quando participarem do campeonato, certamente o time será recompensado no esforço que fez para chegar até o simpósio”, avalia Antunes.

Fátima Antunes conta que a Uniabeu é a única instituição de ensino da Baixada Fluminense a integrar a Enactus, organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. Ela levou a ideia da parceria com a Enactus visando empoderar os alunos e a comunidade para proporcionar o desenvolvimento social através do empoderamento individual. “A ideia era estimular os alunos a desenvolver ações práticas, pautadas no conhecimento adquirido na formação, e, ao mesmo tempo, proporcionar o desenvolvimento social da Baixada Fluminense, uma região carente de ações nessa direção”, comenta.

Segundo Antunes, o engajamento dos alunos de todos os cursos é fundamental. “Inicialmente a maior parte dos estudantes foi do curso de Psicologia, até porque muitos vieram da minha área de estágio. A ideia, porém, é que possamos ter a representação de todos os cursos da faculdade, pois, assim, podem surgir diversos projetos, considerando a multidisciplinaridade e a troca de experiências e conhecimentos”, explica.

A presidente do Time Enactus Uniabeu, Lidyane Sarava, afirma que fazer parte da iniciativa inovadora significa acreditar no potencial humano de cada um dos moradores na Baixada Fluminense. Para ela, o empoderamento é a ferramenta que viabiliza o progresso na comunidade. “A experiência adquirida através do Time Enactus Uniabeu contribui significativamente para o aprimoramento do conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Ou seja, provoca novas reflexões e influencia diretamente no comportamento de uma forma geral”, analisa. Saraiva é aluna de Pós-Graduação em Gestão de Projetos Sociais da Uniabeu.

“Pra mim, fazer parte do Time Enactus Uniabeu significa oportunidade de trabalhar por um mundo melhor, contribuir para transformar vidas, empoderar e libertar pessoas e suas comunidades, além de proporcionar o crescimento pessoal e profissional”, define a estudante do 9º período de Psicologia Renata Martins. Ela diz que percebeu a mudança de seu comportamento depois do ingresso no Time. “As mudanças no comportamento depois que você se torna integrante de um time de alunos empreendedores sociais é inevitável. Eu desenvolvi um olhar avaliador, mais sensível e um pensamento criativo. Isso, claro, reflete diretamente em meu comportamento”, define.

Antunes diz que a proposta inicial de formar o Time e desenvolver projetos para a Baixada Fluminense começou através de reuniões de integração e estudo. “Eles me surpreenderam muito. Rapidamente colocaram em prática três projetos de grande importância para a Baixada Fluminense”, destaca a conselheira. De acordo com Antunes, todos se dedicam, estudam, participam de eventos extra classe e desenvolvem atividades extras de estudo, que independem da orientação dos professores conselheiros (Fátima Antunes e Alan Silva, coordenador de Responsabilidade Social da Uniabeu).

A proatividade do grupo impressiona os conselheiros Fátima Antunes e Alan Silva. “Todos se empenham e, se for necessário, ficam via whatsApp até altas horas da noite, quando precisam resolver algo para o Time. São incansáveis e muito comprometidos”, afirma Antunes. A conselheira frisa que os componentes assistem a documentários sobre empreendedorismo social e fazem debates, participam de palestras e lançamentos de documentários desenvolvidos pela ONU.

O que são os projetos do Time Enactus Uniabeu?

Sou+Mulher+Baixada

O objetivo é o empoderamento e a autonomia de mulheres em vulnerabilidade social. Através de oficinas com materiais recicláveis e a preparação para o mercado de trabalho, pretende-se estimular à recuperação da autoestima das mulheres.

Recriando

Este é um projeto que tem duas linhas de atuação, uma desenvolvendo as habilidades cognitivas de crianças e a outra na capacitação de agente educadores e professores, nos dois casos, estimulando a sustentabilidade, através da criação de brinquedos a partir de garrafas pet, papelão, e outros materiais.

PRAES (Programa de Apoio ao Empreendedor Social)

Surgiu para fomentar a autossustentabilidade de ONGs. A intenção é oferecer assessoria para que as ONGs pratiquem suas ações com melhor gestão e alcancem mais pessoas na comunidade. É realizado um diagnóstico visando o preparo para que sejam autônomas e sustentáveis.

O que é a Enactus?

“Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. A Enactus Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo que opera o programa Enactus. A instituição é uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, onde fornece uma plataforma para os universitários criarem projetos de desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento das pessoas em foco. Com isso, os alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que transforma vidas. E a transformação acontece dos dois lados: as pessoas que são servidas e os alunos, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro”. Fonte: Site www.enactus.org.br.

Conheça o Time Enactus Uniabeu

Ana Paula Gutierrez Gonçalves – Curso: Psicologia

Bruna Areas Figueiredo – Curso: Administração

Felipe Barbosa – Curso: Psicologia

Jaqueline de Souza – Curso: Psicologia

Jaqueline Ferreira Queiroz Nascimento – Curso: Administração

Juliana da Silva Estevez – Curso: Psicologia

Juliane Rodrigues do Nascimento – Curso: Psicologia

Lidyane Saraiva – Curso: Pós-Graduação em Gestão de Projetos Sociais

Lorena Cristina da Silva Cunha – Curso: Logística

Maiara Greyce da Silva – Curso: Logística

Matheus dos Santos – Curso: Psicologia

Mayara Gonçalves Rodrigues – Curso: Administração

Renata Martins – Curso: Psicologia

Wallace Santos de Oliveira – Curso: Psicologia