Palestra aborda inspiração no processo criativo

'Considerações psicanalíticas sobre a inspiração no processo criativo' é o tema da palestra que o psicanalista Jeremias Ferraz fará no dia 25, às 21h, na da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), seguida de debate.

Ele se propõe a abordar o conceito da inspiração no contexto do desenvolvimento artístico e terá o museólogo e artista visual Victor Arruda como comentador.

Para Jeremias Ferraz, poucas vezes o tema foi abordado por psicanalistas de forma sistemática. O conceito de inspiração está relacionado à Pulsão que foi objeto do livro 'Pulsão e Libido', publicado em 2000 pelo psicanalista. Desde então, Ferraz se dedica a tratar o assunto em artigos, cursos e conferências. A reunião científica servirá para oferecer uma abordagem específica para a questão.

“Em princípio, procuro diferenciar dos conceitos de dom e de talento e estabelecer uma relação da inspiração com o conceito psicanalítico de sublimação, que é entendido como a condição fundamental para a criatividade. Em seguida, procuro relacionar a inspiração com conceitos consagrados da técnica psicanalítica e com os mecanismos do sonho conforme foi estabelecido pela psicanálise”, diz Jeremias Ferraz.

Para se aproximar do tema, o psicanalista faz referência a depoimentos de artistas como Camões, Picasso, Chico Buarque, Aldir Blanc, João Cabral de Melo Neto, Manuel de Barros e outros. Além disso, aborda as relações da inspiração com a religião. “Finalmente, de posse destes elementos, estabeleço algumas características da inspiração: é necessária uma mente disponível; é algo que ‘entra’ na mente; é repentina; é imprevisível; produz uma satisfação; guarda uma relação com a religião; é a tradução latina para ‘entusiasmo’”, explica.

O evento é aberto, com taxa de R$ 20,00 para o público externo. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer reservas pelo e-mail sbprj@sbprj.org.br ou pelo telefone (21) 2537-1115. A SBPRJ, que fica na Rua Davi Campista, 80, Humaitá.