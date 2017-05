Campanha de vacinação contra gripe atingiu 61% do público-alvo em São Paulo

A campanha da vacinação na capital paulista, iniciada em 17 de abril, imunizou até esta quinta-feira (25) pouco mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, 61% do público-alvo. A meta definida pelo Ministério da Saúde é atingir cerca de 3 milhões de pessoas no município. As doses estarão disponíveis nos postos apenas até sexta (26).

Os grupos que podem se vacinar são os trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), crianças de 6 meses a 5 anos de idade, indígenas, portadores de doenças crônicas ou com condições clínicas especiais, professores, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade que estejam sob medida socioeducativa.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a menor cobertura da campanha foi das gestantes, apenas 42,5% do público compareceu para se vacinar, seguido pelas crianças (45%). A taxa de cobertura dos idosos foi de 72,3%.

Nas últimas semanas, também foram liberados para se vacinarem policiais civis e militares, bombeiros, carteiros e funcionários do Poupatempo e Defesa Civil, agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O objetivo da campanha é combater os casos de complicações e mortes causados pela gripe nessas populações. A vacina também reduz o risco de complicações respiratórias e pneumonia.

"É importante deixar claro que a vacina não causa gripe, pois na sua composição existem apenas partículas de vírus 'mortos', então, quem integra um dos grupos prioritários e ainda não se vacinou, pode procurar os postos até amanhã", destacou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Cristina Shimabukuro.

As contraindicações da vacina são para pessoas com histórico de reação anafilática prévia ou alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados, assim como a qualquer outro componente da vacina ou que apresentaram reação grave em doses anteriores.