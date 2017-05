LEGO® Education WeDo 2.0 estimula a aprendizagem e transforma a rotina escolar 

Os anos que antecedem a universidade costumam ser os mais tensos para os estudantes, sobretudo para os que têm dificuldades em disciplinas como Ciências e Matemática.

Embora caiba ao professor colocar a mão na massa e usar a criatividade a fim de favorecer o aprendizado dos conteúdos, a ajuda da tecnologia é sempre bem vinda.

E, para auxiliar as instituições de ensino nesta complexa tarefa, a MCassab, distribuidora oficial das soluções LEGO® Education no país, apresentou durante a última edição da Bett Educar – considerada a maior feira educacional da América Latina – o LEGO® Education WeDo 2.0, uma solução que transforma o ensino de Ciências por meio de projetos impactantes, diferenciados e digitalmente pertinentes.

We Do

Segundo Sérgio Freire, head comercial da LEGO® Education, o conjunto WeDo 2.0 é focado na iniciação do trabalho em STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). “Este é um conceito novo, que se baseia no ensino interdisciplinar destas áreas com foco em tecnologia educacional e introdução à Robótica, dando ao professor poder para entregar projetos de Ciências envolventes por meio de uma combinação de software acessível e de componentes inteligentes, atrelando toda a animação da descoberta aos conteúdos curriculares de Ciências”, explica.

Ao trazer a robótica para o ensino fundamental, o WeDo 2.0 capacita os estudantes a projetar e a programar robôs e incentiva a investigação de situações reais. Graças à metodologia diferenciada – os alunos constroem modelos LEGO® com motores e sensores de trabalho e fazem a programação em tablets –, WeDo 2.0 ajuda a despertar o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração, permitindo que os estudantes se tornem mais autoconfiantes e independentes.

Sobre a LEGO® Education

Divisão educacional do Grupo LEGO, a LEGO® Education oferece experiências lúdicas de aprendizagem e soluções de ensino com base no sistema LEGO® de blocos de montar, material curricular adaptado e relevante ao currículo nacional, recursos digitais e formação de professores para educação infantil, ensino Fundamental e Médio e atividades extracurriculares.

No Brasil há mais de dez anos, está presente em aproximadamente 4 mil escolas de ensino básico do país, e é distribuída pela MCassab oficialmente desde 2016.