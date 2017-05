Aprenda como prevenir a otite durante as temperaturas mais frias do ano

A temperatura começa a cair em todos os estados do Brasil e, junto com esse fenômeno, começam a aumentar também nos consultórios de otorrinolaringologia as queixas dos pacientes sobre a otite média aguda, conhecida popularmente como infecção de ouvido.

Segundo o otorrinolaringologista da Clínica Dolci, em São Paulo, Dr. Ricardo Landini Lutaif Dolci, esse problema é muito comum nessa época do ano por consequência das baixas temperaturas que desencadeiam casos de gripes, resfriados e infecções de garganta mal curadas. “A otite média aguda (OMA) ocorre devido à uma infecção bacteriana ou viral, que provoca inflamação e obstruções na região da orelha média ”, explica o especialista.

Embora a otite média afete em sua maioria as crianças, ela também pode acometer indivíduos em qualquer faixa etária de idade. Por isso, o especialista dá algumas dicas para que sua família toda fique livre da infecção de ouvido nestas épocas do ano. Confira!

- Mantenham as vacinas das crianças em dia, principalmente contra a gripe e pneumococo;

- Estimulem os pequenos a assuarem o nariz em caso de resfriado, evitando que a secreção contamine o ouvido;

- Evite tomar friagem no ouvido, em caso de frio proteja-se com um gorro ou touca;

- Após o banho use a toalha para enxugar corretamente os ouvidos;

- Evite permanecer por muito tempo em locais fechados e com excesso de pessoas. Isso pode propiciar uma maior incidência de infecções das vias aéreas e, conseqüentemente, o surgimento de otites.

Se mesmo assim os pacientes forem surpreendidos com o problema, o ideal é procurar a opinião de um especialista e evitar o uso de remédios caseiros ou prescritos em consultas anteriores. “O tratamento pode ser realizado com antibiótico por via oral /analgésico, porém cada caso deve ser avaliado separadamente”, finaliza Dolci.

Sobre o especialista

Dr. Ricardo Landini Lutaif Dolci, é sócio da Clínica Dolci - Otorrinolaringologia e Cirurgia Estética Facial, em São Paulo; Professor Instrutor de Ensino do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo; Membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cervico-Facial; Membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial; Doutorando pela Ohio StateUniversity (OSU/USA) e Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. .www.facebook.com/clinicadolci