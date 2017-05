Radiologista da USP, Giovanni Guido Cerri, é eleito membro titular da ANM

A última Sessão da Academia Nacional de Medicina, no dia 18 de maio, teve mais um de seus momentos marcantes. Após a conferência sobre Xenotransplantes do convidado internacional Joseph Tector, iniciou-se Sessão Secreta para o preenchimento da vaga da Cadeira nº 83, da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, vaga em decorrência da passagem à Membro Emérito do também radiologista Felippe Mattoso – Membro da egrégia instituição a 34 anos.

A Sessão contou com a presença expressiva de seus Membros - foram 71 presentes, entre Titulares e Eméritos. Além deste fato, o escrutínio contou com 23 votos por correspondência, inovação implementada na gestão do Presidente Francisco Sampaio, e que permitiu que os Acadêmicos pudessem exercer seu direito à voto mesmo quando impedidos de comparecer às Sessões. Deste modo foi um total de 94 votos.

O Professor Giovanni Cerri ocupará Cadeira nº 83 da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina, cujo patrono é Vital Brazil Mineiro da Campanha, importante médico brasileiro fundador do Instituto Vital Brazil em 1919, na cidade de Niterói, onde foi seu Presidente por vários anos. Sua descoberta sobre a especificidade dos soros antipeçonhentos estabeleceu um novo conceito na imunologia e seu trabalho sobre a dosagem dos soros antiofídicos gerou tecnologia inédita. A criação dos soros antipeçonhentos específicos e do soro antiofídico polivalente ofereceu à Medicina importantes ferramentas, salvando centenas de vidas nos últimos cem anos.

O Prof. Giovanni Guido Cerri durante conferência na ANM em setembro de201

O novo Acadêmico Titular, Giovanni Guido Cerri, é ítalo-brasileiro, nascido em 1953, em Milão, Itália. Filho de Vittorio Cerri e Elma Facchin Cerri, emigrou para o Brasil em 1955, onde começou sua carreira. Atuou como Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Presidente da Sociedade de Radiologia de São Paulo (Sociedade Paulista de Radiologia – SPR) de 1987 a1989, além de ter sido Diretor da Faculdade de Medicina da USP em duas ocasiões.

Na Academia Nacional de Medicina, participou de inúmeras atividades e Simpósios, como a conferência “Radiologia e Arte - a busca da convergência tecnológica", realizada durante Simpósio em 2014. Em 2016, voltou a colaborar com a instituição, falando sobre temas como Judicialização da Medicina (em julho), discorrendo sobre os efeitos deste fenômeno nos sistemas de saúde público e privado. Por fim, em setembro deste mesmo ano, apresentou conferência magna no anfiteatro Miguel Couto, intitulada “As Perspectivas da Imagem Histológica não Invasiva através da Ressonância Magnética de Alto Campo – 7T”, na qual apresentou estado da arte do uso da radiologia.