Observatório Nacional organiza escola na área de Astrofísica

Sistema Solar, Exoplanetas, Evolução estelar, Galáxias e Cosmologia Observacional são os cincos temas de cursos oferecidos pela Escola de Inverno do Observatório Nacional, que acontecerá de 26 a 28 de julho, em meio às comemorações dos 190 anos da instituição.

As atividades são gratuitas e voltadas a alunos de graduação na área de Ciências Exatas.

As aulas acontecerão no Observatório Nacional e serão ministradas por pesquisadores do ON. São eles: Dr. Alvaro Alvarez Candal (especialista em Astrofísica do Sistema Solar), Dr. Luan Ghezzi (Astrofísica Estelar, Exoplanetas e Astrobiologia), Dr. Edu Telles (Astrofísica Extragaláctica) e Dr. Roderik Overzier (Astrofísica Extragaláctica e Cosmologia).

Inscrições e mais informações: https://observatorionacional.wixsite.com/escola2017

Os palestrantes apresentarão as técnicas observacionais mais avançadas e as descobertas mais recentes nos campos da Astronomia. No último dia da escola, os alunos receberão uma introdução sobre o programa da pós-graduação em Astronomia do Observatório Nacional e visitarão os grupos de trabalho para conhecer as diversas áreas de pesquisas do ON.

