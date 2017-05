Hospital Pró-Cardíaco promove palestra sobre prevenção aos problemas da tireoide

Nesta quinta-feira (25), às 8h30, o Hospital Pró-Cardíaco promove, em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Latin American Thyroid Society, uma palestra gratuita e aberta ao público leigo sobre prevenção aos problemas da tireoide.

O evento ocorre em plena Semana Internacional de Conscientização da Tireoide (de 23 a 27 de maio), instituída para chamar a atenção da sociedade a respeito dessa glândula que possui hormônios essenciais para o funcionamento do organismo em várias fases da vida.

Os médicos Dhiãnah Santini e Claudio Tinoco, endocrinologista coordenadora do Núcleo de Tireoide do Centro Médico e chefe da Medicina Nuclear da instituição, respectivamente, estarão à frente das apresentações. Na ocasião, exames clínicos serão realizados gratuitamente e, caso seja identificada alguma anormalidade, os participantes receberão as devidas orientações sobre como buscar assistência especializada.

O evento será realizado no auditório do Pró-Cardíaco, localizado na Rua General Polidoro, 193 – Botafogo. As vagas são limitadas. Inscrições e informações: (21) 2131-1655 ou mteresgomes@procardiaco.com.br.