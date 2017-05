Astronautas da Nasa concluem caminhada espacial de emergência

Dois astronautas membros da 51ª Expedição à Estação Espacial Internacional realizaram nesta terça-feira (23) uma caminhada espacial de emergência para repararem um computador que apresentou falhas no último sábado (20), segundo informou a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa).

A ação durou aproximadamente duas horas e 46 minutos e foi organizada pela atual comandante da estação, Peggy Whitson, e o engenheiro de voo, Jack Fischer. Enquanto Whitson trocou as peças com defeitos do aparelho, Fischer instalou novas antenas na estação, com o objetivo de melhorar a comunicação por internet sem fio nas próximas missões.

Desde o último fim de semana, a estação espacial estava dependente de um sistema de backup porque um dos dois sistemas que operam radiadores, painéis solares, refrigeração e outras máquinas parou de funcionar. A causa da falha ainda é desconhecida.

O local é ocupado por uma tripulação rotativa e serve como um laboratório de pesquisa para biologia, ciência de materiais e experimentos de física, além de servir para observações astronômicas e sensoriamento remoto da Terra. De acordo com a Nasa, a tripulação, composta por cinco membros dos Estados Unidos, França e Rússia, não esteve em perigo em nenhum momento. A missão é a décima caminhada espacial de Whitson, considerada a primeira mulher a comandar a estação. Com esta ação, segundo informou a Nasa, os dois astronautas totalizaram 1.250 horas e 41 minutos trabalhando fora do laboratório em órbita para mantê-lo em funcionamento.

A Estação Espacial Internacional é operada por 15 países, voa a cerca de 400 quilômetros da Terra. A última caminhada de emergência foi realizada em dezembro de 2015.