UFF realiza conferência para debater o futuro das cidades

Discutir a importância da integração entre diversos setores da sociedade para se criar uma cidade mais inteligente e produtiva, essa é a proposta da palestra Dilemas Corporativos & Cidades Inteligentes. Aberta ao público e gratuita, a conferência acontece, dia 25, no campus Valonguinho, da Universidade Federal Fluminense. Entre os palestrantes estão Axel Grael, Secretário de Governo de Niterói, e Pedro Martins, do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Para o reestruturador de empresas Júlio Correia Neto, mediador do evento, a iniciativa visa promover um grande diálogo entre moradores, empresários, instituições de ensino e governos em prol de melhores soluções para a cidade de Niterói, além de instigar o desenvolvimento de mais empreendimentos na região.

- Para se vencer qualquer crise e alavancar a economia regional, é fundamental criar meios para fomentar redes ativas de negócios - reforça Júlio.

Segundo o professor Martius Rodriguez, Diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFF, a cidade de Niterói tem tudo para crescer em todos os sentidos, pois possui alta renda per capita e inteligência acumulada em seus habitantes.

O evento ainda irá destacar as novas aplicações tecnológicas e de negócios para a cidade com o advento da Revolução 4.0. Será ainda debatido sobre a alta conectividade proporcionada pelas smarts cities, ou cidades inteligentes. “Isso permite aos empreendedores a expandirem suas plataformas dentro de uma estratégia comercial”.

Sobre o evento

A iniciativa faz parte do projeto Dilemas Corporativos & Cidades Inteligentes, uma iniciativa conjunta do Laboratório de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade (LITS) da UFF com a JCN Gestão Empresarial.

Confirmados para o evento: Axel Grael, Secretário de Governo de Niterói; Martius Vicente, Diretor das Faculdades de Administração e Ciências Contábeis; Pedro Martins, do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro; Thiago Renault, diretor da Agência de Inovação da UFF; José Augusto Paixão Gomes, Coordenador do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura Niterói; Bráulio Lalau de Carvalho, CEO da Orbitall; Miriam Lepsch, vice-diretora da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis; Giovanna Guiotti, Secretária de Planejamento de Niterói; Luciana March Detoie, do Centro Integrado de Mobilidade Urbana; André Luis Guedes, pesquisador científico do LITS/UFF e do CTSMART; Carlos Salles, assessoria em processos.

Serviço:

Dilemas Corporativos & Cidades Inteligentes

Endereço: Rua Mário Santos Braga S/N - Centro, Niterói - RJ, 24020-150

Data: 25 de maio

Horário: 17h30

Evento gratuito com vagas limitadas: confirmação no e-mail andre_guedes@id.uff.br