CEO da Experiência de Sucesso faz palestra na Facha

A Facha – Faculdades Integradas Hélio Alonso promove no dia 25 de maio (quinta-feira), às 19h, a palestra 'Os segredos da mente milionária', com Leandro Marcondes.

Marcondes é CEO da empresa Experiência de Sucesso, referência em treinamentos e palestras e parceira, no Brasil, da Sucess Resources, líder mundial no segmento.

Os participantes do evento vão concorrer a uma inscrição gratuita no evento Milionaire Mind Intensive, de 9 a 11 de junho, no Centro de Convenções Sulamérica, no Centro.

O programa 'Os Segredos da Mente Milionária' realizado, há 25 anos, em vários países já contou com as participações de mais de 1 milhão de pessoas. A palestra de Leandro Marcondes tem como objetivo incentivar a quebra de paradigmas internos que impedem a evolução financeira das pessoas e que são originários em crenças sobre a relação a sucesso e dinheiro.

Serviço: Palestra 'Os segredos da mente milionária'

Data e horário: 25 de maio (quinta-feira), às 19h

Local: Facha - Auditório Barbosa Lima Sobrinho - Rua Muniz Barreto, 51, Botafogo

Inscrições: http://eventos.facha.edu.br/evento/281

Mais informações: 21 2102-3131