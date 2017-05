Alunos da UFRJ vencem competição sobre petróleo na Argentina 

A equipe da UFRJ, atual campeã mundial do PetroBowl, foi a grande vencedora da etapa da América Latina e Caribe da competição, que aconteceu no último sábado, 20 de maio, durante a SPE Latin America and Caribbean Petroleum Engineering Conference, em Buenos Aires, na Argentina.

Eles disputaram com equipes de diversas universidades, entre elas do Brasil, Argentina, Peru e Colômbia.

Além da equipe da UFRJ, que já estava automaticamente qualificada para etapa mundial, outras duas equipes brasileiras também se classificaram. Alunos da UFF e da Universidade Católica de Santos também estarão disputando o mundial, em Santo Antônio, no Texas, que vai receber 32 competidores.

As outras equipes da América do Sul e Caribe classificadas são: Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Argentina), Universidad Industrial de Santander (Colômbia) e Universidad Nacional de Ingeniería (Peru).

Todas as equipes se reencontrarão no XVI PetroBowl® Championship, que acontece de 9 a 11 de outubro, em San Antonio, no Texas, EUA. Na disputa, haverá também equipes da Europa, América do Norte, África, Ásia e Oriente Médio.

A competição existe desde 2002 e em 2015 teve sua primeira edição global, com a participação de universidades das cinco regiões mencionadas acima, além da América do Sul e Caribe (que formam a sexta região). Nesta competição os alunos precisam responder questões técnicas e não-técnicas relacionada a indústria do petróleo. Em 2015, a vencedora foi a equipe da Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

A equipe da UFRJ é patrocinada pela Shell e é formada pelos seguintes integrantes: Ana Carolina Jerdy, Elton Lima Correia, Felipe Pontual, Felippe Pardini de Souza, Gabriel Magalhães e Vitor Costa, com o orientador Santiago Drexler.