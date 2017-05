Rio de Janeiro recebe primeiro evento internacional sobre inovação e tecnologia

Estão à venda no site do rio.Futuro os últimos ingressos para o evento que vai reunir mais de 50 especialistas em inovação e tecnologia no Rio de Janeiro. A conferência, que acontece nos dias 25 e 26 de maio, oferece um panorama de tudo que está acontecendo de mais transformador em quatro ciclos de palestras sobre mobile, tecnologia, data e pessoas.

Entre os palestrantes confirmados estão Fabrício Biondo, vice -presidente de Comunicação, Relações Externas e Digital para América Latina do PSA Groupe; Erica Campbell, diretora de Mídia da L'Oréal; Maisa Penha, Líder Watson para a América Latina da IBM; Flavia Rosario, diretora de Marketing para o Brasil do Waze; Lia Vicente, diretora de LTS Marketing para a América Latina do LinkedIn; Maria Cigarini, sócia da McKinsey & Company; Leandro Barbeita, chefe do Centro de inovação do Cisco no Rio de Janeiro, entre outros.

O evento conta ainda com o Birdly®, máquina de realidade virtual que simula o vôo de uma ave, apresentada pela primeira vez ao Brasil. Ao contrário de um simulador de vôo comum, que requer uma forma de controle como o joystick, quem “pilota” o Birdly® comanda sua experiência usando o corpo instintivamente, imitando os movimentos das asas de um passarinho para aumentar ou diminuir a velocidade do vôo e direcionar a navegação.

Para mais informações sobre palestrantes e ingressos, acesse www.riofuturo.com