Plano para proteger a diversidade biológica será discutido em audiência pública

Com o objetivo de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente, deu início ao plano de manejo - documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas que devem reger as Áreas de Proteção Ambiental – da APA Guandu Jacatirão, localizada próxima ao Distrito Industrial. Por conta disso, será realizada uma audiência pública, na próxima segunda-feira (23), às 18h, no Teatro Municipal de Queimados – Av. Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, S/N – Pacaembu, para que a população aprove o documento.

Durante o processo de estudo da área realizado nos últimos três meses, foram encontradas aproximadamente 200 espécies de seres vivos, das quais 162 animais e 38 vegetais. Entre elas, a mosca Gauromydas Heros ou popularmente conhecida como Mosca do Cavalo do Cão. Considerada rara, a maior mosca do mundo, que mede de seis a sete centímetros, dependendo da disponibilidade de alimento na região, foi registrada pela primeira vez na Baixada Fluminense.

Dentre as espécies de plantas encontradas na região, 60% são de espécies medicinais. Entre elas a Embaúba, que pode ser utilizada no tratamento de casos de pressão alta, bronquite, tosse, feridas na pele, taquicardia, tuberculose, asma, coqueluche e diabetes e a Joanésia Príncipe, que serve para tratar a prisão de ventre.

Segundo o Secretário do Ambiente de Queimados, José Carlos Leal Nogueira, a participação da população na elaboração do Plano de Manejo da APA Guandu Jacatirão é de extrema importância. “Precisamos da participação da sociedade para validar o Plano de Manejo realizado naquela APA. Esse documento nos permite traçar metas para delimitar e proteger aquela área, que já tem indícios de atividades de caça e extração de mel ilegal. Depois de aprovado, o plano de manejo nos permitirá tomar providências quanto à preservação das espécies de fauna e flora que existem naquela área’, explicou.