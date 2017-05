Frota do Pacífico russa contará com 3 novas corvetas em futuro próximo

A Frota do Pacífico da Marinha russa receberá em breve três novas corvetas, informou o Ministério da Defesa russo.

"Estão sendo realizados os últimos testes da corveta Sovershenny, brevemente no serviço da frota entrarão também as corvetas Gromky e Geroy Rossii Tsydenzhapov", diz a nota do Ministério.

Nos últimos anos, na composição da frota entraram os submarinos estratégicos nucleares Aleksandr Nevsky e Vladimir Monomakh, a lancha de desembarque Ivan Kartsov, o rebocador de alto mar Aleksandr Piskunov, duas lanchas da classe Grachonok e vários navios auxiliares, incluindo o navio de salvamento Igor Belousov com equipamento especial.

"Continua o estudo e pesquisa de locais perspectivos para bases navais. Atualmente, está em etapa final a preparação da segunda expedição do Ministério da Defesa e da Sociedade de Geografia da Rússia à ilha de Matua [mar de Okhotsk] que será realizada de junho a setembro de 2017", comunicou Ministério russo.

As unidades costeiras da frota receberam o sistema de mísseis Bal, o sistema S-300 foi substituído pelo S-400, a aviação naval recebeu aviões antissubmarino Il-38N e helicópteros embarcados Ka-29. A brigada independente de fuzileiros navais começaram usando novos sistemas de paraquedas.

"O período de treinamento de verão, que começa em 1 de junho, será para frota bastante intenso. Os efetivos terão que demostrar sua preparação participando de manobras de grande escala, inclusive internacionais, e continuar cumprindo suas missões militares no oceano mundial", destacou o Ministério da Defesa da Rússia.

> > Sputnik