Saiba quais cidades se tornarão novas Atlântidas e desaparecerão para sempre

Uma equipe de cientistas norte-americanos chegou à conclusão de que o número de inundações dobrará nos próximos 30 anos, tendo elaborado uma lista de países e cidades que estão em risco de desaparecer debaixo das águas. Será que sua cidade está em risco?

De acordo com o relatório publicado na revista Scientific Reports, em 2050 o nível do mar aumentará em 20 centímetros devido ao aquecimento global e ao derretimento das geleiras.

Segundo apontam os investigadores, a cidade de Abidjan, localizada na Costa do Marfim, na África, encabeça a lista das cidades que está em risco de sofrer inundações catastróficas. O segundo lugar na lista é ocupado pelas cidades indianas de Kochi e Bombaim, que também enfrentam a ameaça de ficar debaixo de água.

Quanto ao hemisfério ocidental, os cientistas dos EUA estão seguros de que Vancouver, no Canadá, bem como as cidades norte-americanas de Seattle, San Francisco e Los Angeles podem se afundar nas águas do oceano.

Os autores da investigação sublinham que os países que se situam na costa atlântica da Europa também estão sob essa ameaça.

> > Sputnik