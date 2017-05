Parceria "Ovos Solidários do Coração" chega ao consumidor final

A Dra Rosa Celia Pimentel, do Projeto Pró Criança Cardíaca, foi convidada para ser a homenageada no aniversário de 30 anos da Granja Mantiqueira, maior produtora de ovos da América do Sul. A empresa acaba de lançar a campanha “Ovos Solidários do Coração”, primeiro ovo social do país em prol do instituto. O projeto será beneficiado com 10% da renda que for obtida na venda dos ovos. A linha chega às prateleiras dos supermercados esta semana e fica até o final do semestre.

“É uma honra ter o apoio desta empresa que tem uma história linda de luta e prosperidade; agradeço em nome de todas as crianças que serão beneficiadas”, comemora Rosa Célia.

O Pró Criança Cardíaca já atendeu mais de 24.000 crianças e realizou 1.200 procedimentos invasivos nos últimos 20 anos.