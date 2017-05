Mais da metade de população brasileira é sedentária, segundo pesquisa

Atividade física é algo pouco praticado pelos brasileiros. É o que mostra a pesquisa do IBGE, divulgada dia 17, que analisou a população a partir dos 15 anos de idade e de diferentes classes sociais. Os números trazem um alerta: 62,1% dos brasileiros não fazem nenhuma atividade física.

Dentre os principais motivos apresentados estão a falta de tempo e baixa renda. De acordo com o IBGE, pessoas que ganham mais de cinco salários mínimos por mês praticam mais atividades físicas em comparação a quem ganha entre um e três salários. Segundo o cirurgião cardíaco, Dr. Marcelo Sobral, praticar exercícios físicos não se limita apenas a uma classe social. "É possível fugir do sedentarismo fazendo caminhadas ou corridas ao ar livre, há parques que também oferecem aparelhos aeróbicos, sendo possível sem nenhum custo e fazem muito bem à saúde".

Os benefícios das atividades físicas para a saúde são inúmeros, e uma simples caminhada três vezes por semana pode fazer muito para a saúde do coração, já que melhora a força de contração do músculo cardíaco, deixando-o mais eficiente e beneficia o comportamento da pressão arterial e facilita a circulação do sangue.

Além disso, durante a atividade física o corpo utiliza a gordura corporal como fonte de energia, o que diminui o colesterol total e aumenta o HDL (bom colesterol), fortalece músculos e articulações, aumentando a força e a resistência muscular e diminui a incidência de osteoporose."E para completar, o exercício físico ainda diminui o estresse e provoca uma sensação prazerosa devido a liberação de endorfina, o que melhora também a qualidade do sono", finaliza Sobral.

Dr Marcelo Luiz Peixoto Sobral é membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular pela AMB, Membro Habilitado e Especialista do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA). MBA Executivo em Saúde pela FGV. Cirurgião Cardiovascular da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo com mais de 4.000 cirurgias realizadas. facebook/dr.marcelosobralc