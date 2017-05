Atribuir ataque cibernético mundial á Coreia do Norte é ridículo, diz embaixador 

O embaixador norte-coreano na ONU negou que o país asiático possa ter qualquer envolvimento no ataque cibernético mundial que causou preocupação e problemas em vários países.

Segundo Kim In-ryong, as acusações contra a Coreia do Norte após a difusão do vírus WannaCry teriam partido dos Estados Unidos, que costumam apontar o dedo para Pyongyang sempre que algo ruim acontece no mundo, de acordo com as palavras do embaixador.

“Relacionar o ataque cibernético e liga-lo à Coreia do Norte é ridículo. Sempre que algo estranho acontece, é o jeito estereotipado dos Estados Unidos e as forças hostis que criam um discurso anti-Coreia do Norte, que acaba ligando isso ao país”, avaliou.

O vírus WannaCry infectou mais de 300 mil computadores em pelo menos 150 países. Ele ameaça bloquear os arquivos de pessoas que não aceitem fazer pagamentos em até uma semana após a infecção.

A ligação com a Coreia do Norte surgiu depois que as empresas Symantec e Kaspersky Lab descobriram que uma versão anterior do WannaCry havia aparecido em programas usados pelo grupo Lazarus, que por sua vez já foi no passado identificado como uma operação norte-coreana para esconder os seus hackers.

> > Sputnik