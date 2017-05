Fim de Semana no Mast terá mais de 50 atividades gratuitas

No final de semana dos dias 20 e 21 de maio, mais de 50 atividades gratuitas serão oferecidas ao público no Campus do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast).

Será um grande evento com jogos, oficinas, teatro, exposições e muito mais. Destaque para o planetário inflável, a observação do céu nos telescópios, a peça teatral 'Perséfone: a Rainha do Submundo' e a oficina sobre energia alternativa.

Outra atração que promete chamar a atenção é a máquina de testes de óculos de sol. Um aparato eletrônico verifica se as lentes realmente protegem contra os raios ultravioleta. Traga seus óculos escuros e prepare-se para surpresas. Nem sempre os mais caros se saem melhor no teste.

A programação faz parte da 9ª edição do Turismo Cultural no Bairro Imperial de São Cristóvão, evento anual que promove um circuito pelas principais instituições do famoso bairro da Zona Norte carioca. Todas as atividades são gratuitas.

O ponto de partida é a Quinta da Boa Vista. Entre 10h e 16h, em intervalos regulares, ônibus sairão do parque com destino às instituições científico-culturais que integram o projeto. São elas, além do Mast, o Museu Nacional, o Museu Militar Conde de Linhares, o 1° Batalhão de Guardas e o Centro Cultural Maçônico do Supremo Conselho do Brasil. Em todas elas, além das exposições e atividades normais, serão oferecidas atrações especialmente programadas para o evento.

E não são só instituições de São Cristóvão que participam. O Mast convidou parceiros que instalarão tendas no Campus do museu e também oferecerão ao público atividades especiais: o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Jardim Botânico, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Observatório Nacional, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Centro de Tecnologia Mineral e o Museu Nacional.

Confira aqui mais informações sobre a programação.